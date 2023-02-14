***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının Geçerlilik Süresinin Uzatılmasına İlişkin T.C. Ticaret Bakanlığı OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 16.01.2023İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 17.01.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 25.01.2023Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu (SPK)' nun II-18.1 No'lu Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği hükümleri uyarınca Şirketimizin 50.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2023-2027 yılları olarak belirlenmesi için Esas Sözleşme'nin "Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri" başlıklı 6 ıncı maddesinin tadiline izin alabilmek amacıyla 17.01.2023 tarihinde SPK'ya başvuruda bulunulmuştur.Söz konusu başvurumuzun onaylandığı Şirketimize Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.01.2023 tarih ve E-29833736-110.04.04-32317 sayılı yazısı ile bildirilmiştir.T.C.Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün E-50035491-431.02-00082632297 sayılı yazısı ile esas sözleşmenin 6. maddesinin değiştirilmesine izin verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 SPK Onay Yazısı.pdfEK: 2 SPK Onaylı Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdfEK: 3 T.C. Ticaret Bakanlığı İzin Yazısı.pdfEK: 4 T.C. Ticaret Bakanlığı Onaylı Tadil Tasarısı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113167BIST