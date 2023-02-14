***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
14.02.2023 17:54
***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının Geçerlilik Süresinin Uzatılmasına İlişkin T.C. Ticaret Bakanlığı Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.01.2023
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 17.01.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 25.01.2023
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)' nun II-18.1 No'lu Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği hükümleri uyarınca Şirketimizin 50.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2023-2027 yılları olarak belirlenmesi için Esas Sözleşme'nin "Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri" başlıklı 6 ıncı maddesinin tadiline izin alabilmek amacıyla 17.01.2023 tarihinde SPK'ya başvuruda bulunulmuştur.
Söz konusu başvurumuzun onaylandığı Şirketimize Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.01.2023 tarih ve E-29833736-110.04.04-32317 sayılı yazısı ile bildirilmiştir.
T.C.Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün E-50035491-431.02-00082632297 sayılı yazısı ile esas sözleşmenin 6. maddesinin değiştirilmesine izin verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK Onay Yazısı.pdf
EK: 2 SPK Onaylı Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdf
EK: 3 T.C. Ticaret Bakanlığı İzin Yazısı.pdf
EK: 4 T.C. Ticaret Bakanlığı Onaylı Tadil Tasarısı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113167
BIST