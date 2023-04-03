***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Esas Sözleşme Değişikliğinin Genel Kurulda OnaylanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 16.01.2023İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 17.01.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 25.01.2023Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 03.04.2023Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiEk AçıklamalarŞirketimizin kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2023 yılına uzatılmasına ilişkin esas sözleşme değişiklik tasarısı, bugün yapılan genel kurul toplantısında onaylanmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 SPK Onay Yazısı.pdfEK: 2 SPK Onaylı Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdfEK: 3 T.C. Ticaret Bakanlığı İzin Yazısı.pdfEK: 4 T.C. Ticaret Bakanlığı Onaylı Tadil Tasarısı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131226BIST