***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
07.04.2023 15:55
***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının Geçerlilik Süresinin Uzatılmasına ilişkin Genel Kurul kararının tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.01.2023
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 17.01.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 25.01.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 03.04.2023
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 07.04.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2023 -2027 yılları olarak belirlenmesine ilişkin esas sözleşme tadil metni 07.04.2023 tarihinde tescil edilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK Onay Yazısı.pdf
EK: 2 SPK Onaylı Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdf
EK: 3 T.C. Ticaret Bakanlığı İzin Yazısı.pdf
EK: 4 T.C. Ticaret Bakanlığı Onaylı Tadil Tasarısı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1133662
BIST