***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının Geçerlilik Süresinin Uzatılmasına ilişkin Genel Kurul kararının tesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 16.01.2023İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 17.01.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 25.01.2023Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 03.04.2023Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 07.04.2023Ek AçıklamalarŞirketimizin kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2023 -2027 yılları olarak belirlenmesine ilişkin esas sözleşme tadil metni 07.04.2023 tarihinde tescil edilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 SPK Onay Yazısı.pdfEK: 2 SPK Onaylı Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdfEK: 3 T.C. Ticaret Bakanlığı İzin Yazısı.pdfEK: 4 T.C. Ticaret Bakanlığı Onaylı Tadil Tasarısı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1133662BIST