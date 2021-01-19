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***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

19.01.2021 14:03



***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )

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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından gönderilen 19.01.2021 tarih ve BİAŞ-2-231 sayılı yazıda, Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunda Şirketimiz tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklama yapılması talep edilmiştir. Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak, mevcut durum itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır. Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903244


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PSDTC 41,14 21.827.916 % 10,00  
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Yarım 1.404 1.440 -10,64  
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Gümüş Gr. 6,02 6,03 0,03  
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