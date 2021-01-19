***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
19.01.2021 14:03
***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. tarafından gönderilen 19.01.2021 tarih ve BİAŞ-2-231 sayılı yazıda, Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunda Şirketimiz tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklama yapılması talep edilmiştir. Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak, mevcut durum itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903244
BIST
16:411.577
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 20,63
|Açılış
|: 1.570
|
|Önceki Kapanış
|: 1.557
|
1.578
En Düşük
1.561
16:417,4439
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0292
|Açılış
|: 7,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4950
|
7,4886
En Düşük
7,4179
16:419,0403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0043
|Açılış
|: 9,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0400
|
9,0630
En Düşük
8,9936
16:41439,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -1,98
|Açılış
|: 439,94
|
|Önceki Kapanış
|: 441,92
|
443,44
En Düşük
438,61
BIST En Aktif Hisseler16:41
|INTEM
|60,50
|29.485.011
|% 10,00
|
|PSDTC
|41,14
|21.827.916
|% 10,00
|
|PSDTC
|41,14
|21.827.916
|% 10,00
|
|PSDTC
|41,14
|21.827.916
|% 10,00
|
|PSDTC
|41,14
|21.827.916
|% 10,00
|
|TKURU
|297,00
|1.078.110
|% -10,00
|
|SILVR
|8,48
|45.096.825
|% -9,98
|
|EMNIS
|46,36
|1.379.101
|% -9,98
|
|CMENT
|54,50
|2.095.617
|% -9,77
|
|ARTI
|9,50
|3.364.816
|% -9,00
|
|SISE
|8,10
|2.507.116.543
|% 3,85
|
|THYAO
|13,53
|1.614.132.904
|% 2,27
|
|EKGYO
|2,50
|1.570.329.736
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,82
|1.543.034.201
|% 6,41
|
|KRDMD
|7,21
|1.421.081.844
|% -0,83
|
|EKGYO
|2,50
|1.570.329.736
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,82
|1.543.034.201
|% 6,41
|
|SISE
|8,10
|2.507.116.543
|% 3,85
|
|KRDMD
|7,21
|1.421.081.844
|% -0,83
|
|KARSN
|3,97
|639.500.501
|% 5,87
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4426
|7,4439
|% -0,39
|
|Euro
|9,0360
|9,0403
|% 0,05
|
|Sterlin
|10,0968
|10,1474
|% -0,34
|
|Frank
|8,3565
|8,4069
|% -0,07
|
|Riyal
|1,9769
|1,9868
|% -0,55
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.840
|2,14
|
|Altın Gr.
|440
|440
|-2,19
|
|Cumhuriyet
|2.915
|2.959
|-23,00
|
|Tam
|2.904
|2.977
|-22,01
|
|Yarım
|1.404
|1.440
|-10,64
|
|Çeyrek
|704
|720
|-5,33
|
|Gümüş.Ons
|25,19
|25,22
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,03
|0,03
|
|B. Petrol
|55,41
|55,41
|0,66
|
Seans Raporu
16:41
daha fazla
-
16:53KATMR
Yüzde 4.97 oranında artışla 3.38 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 548, 562 adet işlem
-
16:51KONTR
Yüzde 4.63 oranında artışla 35.22 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 424, 960 adet işlem
-
16:50XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 33 artarak (% 1.21 ) 1, 703
-
16:50XU100
Endeks 1, 577 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 32 üstünde . İşlem hacmi 27, 164.00 milyon TL de
-
16:50TGSAS
Yüzde 9.94 oranında artışla 31.40 lira fiyatla işlem gören hissede 232, 750 adet işlem