***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
09.11.2023 15:56
***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.07.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. tarafından gönderilen 09.11.2023 tarih ve E-18454353-100.06-21215 sayılı yazıda, Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunda Şirketimiz tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklama yapılması talep edilmiştir.
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak, mevcut durum itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216272
BIST
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17:287.850
En Düşük
|Değişim
|: -0,14%
|| -10,86
|Açılış
|: 7.801
|
|Önceki Kapanış
|: 7.861
|
7.739
En Yüksek
7.886
17:2828,5032
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0524
|Açılış
|: 28,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,5650
|
28,5392
En Düşük
28,3872
17:2830,6014
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0856
|Açılış
|: 30,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,4800
|
30,8304
En Düşük
30,4456
17:281.788,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 4,85
|Açılış
|: 1.788,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.783,45
|
1.792,92
En Düşük
1.776,67
BIST En Aktif Hisseler17:28
|REEDR
|24,42
|1.037.182.238
|% 10,00
|
|IHYAY
|2,97
|27.413.440
|% 10,00
|
|ENSRI
|24,68
|13.549.024
|% 9,98
|
|SNPAM
|134,40
|18.651.360
|% 9,98
|
|PSDTC
|78,85
|51.882.805
|% 9,97
|
|VANGD
|25,20
|5.673.854
|% -10,00
|
|ISBTR
|711.982,50
|3.559.935
|% -9,99
|
|KLNMA
|55,85
|7.187.225
|% -9,99
|
|MRSHL
|1.363,00
|66.807.520
|% -9,97
|
|MARKA
|31,44
|6.218.329
|% -9,97
|
|THYAO
|230,10
|6.635.469.152
|% 0,66
|
|TABGD
|186,10
|5.195.988.314
|% 3,79
|
|ISCTR
|20,22
|3.542.459.283
|% -2,51
|
|PETKM
|21,48
|3.090.707.073
|% 4,88
|
|TUPRS
|151,00
|2.789.894.514
|% 0,47
|
|EKGYO
|6,86
|1.205.752.414
|% -1,15
|
|ISCTR
|20,22
|3.542.459.283
|% -2,51
|
|PETKM
|21,48
|3.090.707.073
|% 4,88
|
|YKBNK
|17,05
|2.373.599.014
|% 0,12
|
|ADESE
|2,11
|209.239.690
|% 0,96
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,4913
|28,5032
|% 0,18
|
|Euro
|30,5916
|30,6014
|% 0,28
|
|Sterlin
|34,8637
|35,0386
|% 0,03
|
|Frank
|31,5257
|31,7156
|% 0,05
|
|Riyal
|7,5746
|7,6126
|% 0,18
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,63
|22,65
|% 0,66
|
|Platin
|867,18
|868,68
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.021,03
|1.024,27
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,55
|80,55
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.949,97
|1.950,26
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:28
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17:43
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17:43XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 6 artarak (% 0.02 ) 6, 830
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17:43
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