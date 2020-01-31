***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim kurulumuzun 31.01.2020 tarihinde (bugün) yapılan toplantısındaİstanbul İli Bağcılar İlçesi Mahmutbey Mahallesi Taşocağı Yolu Caddesi N3 B Blok Ağaoğlu My Office 212 İş Merkezi Kat:31 D:508 Güneşli adresinde mevcut şubeye ait iş ve işlemlerinin bundan böyle merkezden yürütülmesine ve şubenin kapatılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815990BIST