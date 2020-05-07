***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.05.2020 09:44
***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin sahip olduğu "ISO 27001- Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi" ve "ISO 9001- Kalite Yönetim Sistemi " sertifikaları 07.05.2020 tarihi itibariyle yenilenmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843238
BIST
10:1098.408
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -163,32
|Açılış
|: 98.580
|
|Önceki Kapanış
|: 98.571
|
98.580
En Düşük
97.800
10:107,2227
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0235
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,2500
En Düşük
7,1808
10:107,8201
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0458
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,8370
En Düşük
7,7461
10:10392,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 2,42
|Açılış
|: 392,51
|
|Önceki Kapanış
|: 390,30
|
393,34
En Düşük
389,29
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|14,52
|12.984.493
|% 10,00
|
|IZTAR
|5,72
|842.264
|% 10,00
|
|ARTI
|2,42
|174.755
|% 10,00
|
|UZERB
|3,85
|173.874
|% 10,00
|
|RODRG
|2,42
|177.096
|% 10,00
|
|BALAT
|2,09
|32.426
|% -9,91
|
|DARDL
|7,12
|123.945
|% -7,77
|
|SERVE
|4,46
|196.146
|% -6,30
|
|PETUN
|18,92
|33.764.346
|% -5,96
|
|TSPOR
|4,91
|7.194.075
|% -5,58
|
|KRDMD
|2,63
|294.579.059
|% 6,05
|
|GUSGR
|3,29
|110.363.530
|% 3,13
|
|GARAN
|8,02
|98.649.636
|% -0,62
|
|IPEKE
|15,08
|43.696.404
|% 4,43
|
|PETKM
|3,58
|36.501.288
|% 0,28
|
|KRDMD
|2,63
|294.579.059
|% 6,05
|
|GUSGR
|3,29
|110.363.530
|% 3,13
|
|YKBNK
|2,12
|35.384.945
|% 0,47
|
|DOHOL
|1,93
|27.092.034
|% 1,58
|
|GARAN
|8,02
|98.649.636
|% -0,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9361
|8,9809
|% 0,87
|
|Frank
|7,3898
|7,4343
|% 0,45
|
|Riyal
|1,9191
|1,9288
|% 0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.688
|1.689
|2,96
|
|Altın Gr.
|392
|392
|1,66
|
|Cumhuriyet
|2.505
|2.560
|10,70
|
|Tam
|2.579
|2.626
|11,00
|
|Yarım
|1.258
|1.284
|5,40
|
|Çeyrek
|627
|642
|2,70
|
|Gümüş.Ons
|14,97
|15,01
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,47
|3,48
|0,03
|
|B. Petrol
|29,35
|29,35
|-0,37
|