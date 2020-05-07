GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

07.05.2020 09:44
GÜNCEL HABERLER



***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin sahip olduğu "ISO 27001- Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi"   ve   "ISO 9001- Kalite Yönetim Sistemi " sertifikaları  07.05.2020 tarihi itibariyle yenilenmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843238


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:1098.408
Değişim :  -0,17% |  -163,32
Açılış :  98.580  
Önceki Kapanış :  98.571  
En Yüksek
98.580 En Düşük
97.800
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KUTPO 14,52 12.984.493 % 10,00  
IZTAR 5,72 842.264 % 10,00  
ARTI 2,42 174.755 % 10,00  
UZERB 3,85 173.874 % 10,00  
RODRG 2,42 177.096 % 10,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,9361 8,9809 % 0,87  
Frank 7,3898 7,4343 % 0,45  
Riyal 1,9191 1,9288 % 0,43  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.688 1.689 2,96  
Altın Gr. 392 392 1,66  
Cumhuriyet 2.505 2.560 10,70  
Tam 2.579 2.626 11,00  
Yarım 1.258 1.284 5,40  
Çeyrek 627 642 2,70  
Gümüş.Ons 14,97 15,01 0,15  
Gümüş Gr. 3,47 3,48 0,03  
B. Petrol 29,35 29,35 -0,37  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru