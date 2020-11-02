***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.11.2020 11:05
***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sayın Levent Etkesen 02.11.2020 tarihi itibariyle Şirketimizde Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885339
BIST
13:181.142
En Yüksek
|Değişim
|: 2,62%
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|Açılış
|: 1.120
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1.118
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En Düşük
502,26
BIST En Aktif Hisseler13:16
|KARTN
|1.994,00
|8.791.546
|% 10,00
|
|VANGD
|8,91
|1.810.084
|% 10,00
|
|PRZMA
|6,71
|3.642.899
|% 10,00
|
|EUKYO
|3,63
|829.793
|% 10,00
|
|SRVGY
|39,38
|292.797
|% 10,00
|
|ARTI
|6,57
|613.795
|% -10,00
|
|POLTK
|324,00
|799.308
|% -10,00
|
|EMNIS
|19,50
|309.738
|% -9,97
|
|COSMO
|5,71
|255.576
|% -9,94
|
|TACTR
|11,24
|474.946
|% -9,94
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|TSKB
|2,60
|2.182.409.641
|% 1,96
|
|ASELS
|17,80
|851.630.828
|% 6,27
|
|GARAN
|6,71
|657.739.193
|% 1,67
|
|SISE
|6,29
|605.998.451
|% 2,61
|
|THYAO
|9,69
|594.118.012
|% 7,43
|
|TSKB
|2,60
|2.182.409.641
|% 1,96
|
|KRDMD
|3,26
|573.694.852
|% 5,16
|
|EKGYO
|1,74
|254.209.217
|% 1,16
|
|SKBNK
|1,84
|211.598.412
|% 1,66
|
|GARAN
|6,71
|657.739.193
|% 1,67
|
|13:16
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,3751
|8,3817
|% 0,43
|
|Euro
|9,7555
|9,7645
|% 0,97
|
|Sterlin
|10,7970
|10,8511
|% 0,21
|
|Frank
|9,1018
|9,1566
|% 0,39
|
|Riyal
|2,2279
|2,2391
|% 0,42
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|13:16
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.886
|1.887
|7,59
|
|Altın Gr.
|509
|509
|4,38
|
|Cumhuriyet
|3.376
|3.427
|37,00
|
|Tam
|3.354
|3.439
|23,22
|
|Yarım
|1.621
|1.663
|11,24
|
|Çeyrek
|813
|832
|5,61
|
|Gümüş.Ons
|23,92
|23,96
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,48
|0,13
|
|B. Petrol
|37,24
|37,24
|-0,70
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