***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin sahip olduğu "ISO 27001- Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi" ve "ISO 9001- Kalite Yönetim Sistemi " sertifikaları 07.05.2021 tarihi itibariyle yenilenmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935171BIST