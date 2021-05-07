***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.05.2021 11:13
***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin sahip olduğu "ISO 27001- Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi" ve "ISO 9001- Kalite Yönetim Sistemi " sertifikaları 07.05.2021 tarihi itibariyle yenilenmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935171
BIST
11:191.435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 7,51
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.437
En Düşük
1.431
11:198,2947
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0251
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3017
En Düşük
8,2445
11:1910,0288
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0238
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
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10,0410
En Düşük
9,9609
11:19485,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 2,43
|Açılış
|: 485,00
|
|Önceki Kapanış
|: 482,57
|
485,95
En Düşük
481,31
BIST En Aktif Hisseler11:19
|AYES
|22,00
|260.766
|% 10,00
|
|AYCES
|80,80
|502.334
|% 9,93
|
|IDEAS
|74,60
|611.795
|% 9,87
|
|KSTUR
|358,00
|563.134
|% 9,41
|
|ERBOS
|82,95
|86.706.478
|% 8,50
|
|VAKFN
|15,54
|3.551.978
|% -9,97
|
|ITTFH
|1,96
|39.984.714
|% -5,77
|
|TACTR
|26,00
|78.000
|% -5,45
|
|YYAPI
|1,45
|19.914.208
|% -5,23
|
|SODSN
|27,22
|66.444
|% -5,02
|
|PETKM
|6,60
|937.479.535
|% -4,35
|
|KOZAL
|130,30
|918.166.282
|% 6,37
|
|KRDMD
|8,23
|462.437.621
|% -0,60
|
|TUPRS
|93,60
|298.149.787
|% 2,07
|
|THYAO
|12,89
|255.159.577
|% -0,31
|
|PETKM
|6,60
|937.479.535
|% -4,35
|
|KRDMD
|8,23
|462.437.621
|% -0,60
|
|YKBNK
|2,09
|80.586.938
|% 0,48
|
|GARAN
|7,37
|183.751.660
|% -0,27
|
|SKBNK
|1,13
|25.702.219
|% -1,74
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2923
|8,2947
|% 0,30
|
|Euro
|10,0230
|10,0288
|% 0,24
|
|Sterlin
|11,5078
|11,5655
|% 0,48
|
|Frank
|9,0985
|9,1533
|% 0,26
|
|Riyal
|2,2033
|2,2144
|% 0,24
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.820
|4,78
|
|Altın Gr.
|485
|485
|2,75
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,31
|27,34
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|0,03
|
|B. Petrol
|68,19
|68,19
|0,10
|