***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.07.2021 13:32
***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin sahip olduğu 24.07.2019 tarih ve 19/35/OKS/0146 numaralı Onaylanmış Kişi Statü Belgesi T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'nden alınan 08.07.2021 tarih ve 21/35/OKS/0181 numaralı belge ile yenilenmiştir. Söz konusu belge Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün 09.07.2021 tarih 65474140 sayılı yazısı ekinde 13.07.2021 tarihinde bugün teslim alınmıştır. (Onaylanmış Kişi Statüsü gümrük işlemlerinde güvenilirliğini kanıtlamış, belirli bir dış ticaret hacmine veya sabit sermaye yatırımına sahip, mali yeterliliği tasdik edilmiş, kayıtları izlenebilir olan kişilere tanınan ve gümrük ve dış ticaret faaliyetlerinde -mavi hat uygulaması gibi - belli kolaylıkların tanınmasına olanak veren statüdür.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950632
BIST
13:341.353
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -3,87
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.357
|
1.360
En Düşük
1.344
13:348,6091
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0261
|Açılış
|: 8,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6300
|
8,6426
En Düşük
8,5911
13:3410,1750
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0550
|Açılış
|: 10,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2300
|
10,2300
En Düşük
10,1750
13:34500,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,83
|Açılış
|: 500,63
|
|Önceki Kapanış
|: 501,46
|
503,46
En Düşük
499,63
BIST En Aktif Hisseler13:32
|EDATA
|7,34
|77.855.464
|% 9,23
|
|EDIP
|3,40
|28.879.097
|% 7,59
|
|YAPRK
|33,06
|11.838.337
|% 7,20
|
|TKURU
|210,00
|1.708.350
|% 6,33
|
|BALAT
|4,89
|82.049
|% 5,16
|
|BAGFS
|14,40
|411.119
|% -10,00
|
|FADE
|14,16
|14.865.220
|% -9,98
|
|AVHOL
|4,80
|7.854.323
|% -9,94
|
|PEKGY
|1,02
|153.176.185
|% -9,73
|
|MARTI
|1,89
|12.847.935
|% -6,90
|
|GARAN
|8,58
|536.722.790
|% -0,69
|
|THYAO
|13,27
|328.150.783
|% 0,23
|
|SASA
|26,52
|310.139.672
|% 0,23
|
|KRDMD
|7,20
|224.962.704
|% 0,28
|
|YKBNK
|2,25
|209.402.984
|% -0,88
|
|PEKGY
|1,02
|153.176.185
|% -9,73
|
|YKBNK
|2,25
|209.402.984
|% -0,88
|
|GARAN
|8,58
|536.722.790
|% -0,69
|
|TSKB
|1,22
|53.846.790
|% -0,81
|
|EKGYO
|1,79
|72.587.145
|% -1,10
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6050
|8,6095
|% -0,30
|
|Euro
|10,2042
|10,2088
|% -0,43
|
|Sterlin
|11,8846
|11,9442
|% -0,58
|
|Frank
|9,3537
|9,4100
|% -0,47
|
|Riyal
|2,2872
|2,2987
|% -0,35
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.810
|3,43
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-0,83
|
|Cumhuriyet
|3.316
|3.366
|17,00
|
|Tam
|3.298
|3.381
|14,59
|
|Yarım
|1.594
|1.636
|7,06
|
|Çeyrek
|800
|818
|3,53
|
|Gümüş.Ons
|26,13
|26,17
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,23
|7,24
|-0,04
|
|B. Petrol
|75,61
|75,61
|0,45
|