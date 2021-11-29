***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarEge İhracatçı Birlikleri düzenlemiş olduğu törenle Şirketimiz Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş.'ye Ege İhracatçı Birlikleri üyeleri arasında •2020 yılında en çok ihracat gerçekleştiren Dış Ticaret Sermaye Şirketi ve •2020 yılında en çok ihracat gerçekleştiren Firma ödüllerini vermiştir. Komuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980026BIST