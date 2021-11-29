***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.11.2021 12:02
***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ege İhracatçı Birlikleri düzenlemiş olduğu törenle Şirketimiz Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş.'ye Ege İhracatçı Birlikleri üyeleri arasında •2020 yılında en çok ihracat gerçekleştiren Dış Ticaret Sermaye Şirketi ve •2020 yılında en çok ihracat gerçekleştiren Firma ödüllerini vermiştir. Komuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980026
BIST
13:471.786
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
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|Açılış
|: 1.783
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|Önceki Kapanış
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1.793
En Düşük
1.777
13:4712,7058
En Yüksek
|Değişim
|: 2,72%
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|Açılış
|: 12,6000
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|Önceki Kapanış
|: 12,3050
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12,8144
En Düşük
12,3321
13:4714,3791
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En Düşük
707,61
BIST En Aktif Hisseler13:47
|RAYSG
|15,07
|7.226.645
|% 10,00
|
|KTSKR
|31,24
|46.067.324
|% 10,00
|
|MIATK
|27,96
|334.470.040
|% 9,99
|
|RALYH
|19,61
|14.279.550
|% 9,98
|
|DOBUR
|319,90
|31.435.613
|% 9,97
|
|DERIM
|7,81
|7.979.038
|% -7,24
|
|IDEAS
|31,14
|25.622.231
|% -7,16
|
|EMNIS
|19,30
|243.046
|% -7,12
|
|BJKAS
|5,36
|57.481.855
|% -6,94
|
|KZBGY
|26,24
|5.752.473
|% -6,29
|
|THYAO
|17,08
|1.865.333.465
|% 0,53
|
|GARAN
|11,40
|798.759.498
|% -0,35
|
|SISE
|12,05
|712.494.938
|% 0,92
|
|ASELS
|21,86
|689.242.744
|% 5,71
|
|YKBNK
|3,15
|656.888.146
|% -1,25
|
|YKBNK
|3,15
|656.888.146
|% -1,25
|
|EKGYO
|2,26
|325.288.722
|% 1,80
|
|ODAS
|1,53
|175.926.714
|% -0,65
|
|THYAO
|17,08
|1.865.333.465
|% 0,53
|
|GARAN
|11,40
|798.759.498
|% -0,35
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,6986
|12,7058
|% 2,72
|
|Euro
|14,3525
|14,3791
|% 2,64
|
|Sterlin
|16,8211
|16,9054
|% 2,12
|
|Frank
|13,6110
|13,6930
|% 1,96
|
|Riyal
|3,3580
|3,3748
|% 2,15
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|3,60
|
|Altın Gr.
|729
|730
|16,46
|
|Cumhuriyet
|4.805
|4.878
|124,00
|
|Tam
|4.786
|4.908
|129,26
|
|Yarım
|2.313
|2.374
|62,53
|
|Çeyrek
|1.160
|1.187
|31,26
|
|Gümüş.Ons
|23,30
|23,33
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|9,47
|9,49
|0,29
|
|B. Petrol
|74,89
|74,89
|3,30
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