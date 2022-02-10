***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









ma mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz nezdinde T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı İzmir Sektörel Denetim Daire Başkanlığı tarafından 2019 yılı hesap dönemi iş ve işlemleri üzerinde yürütülen vergi incelemesi sonucu Şirketimize 2019 /01,02,03,05,06,08,11 dönemleri için tarh edilen toplam 1.857.159,37 TL vergi aslı ( KDV Gerçek ) ve toplam 1.859.169,07 TL vergi ziyaı cezaları tebliğ edilmiştir. Şirketimizce 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun'un ilgili hükümlerinden yararlanmak için başvuruda bulunulacak olup, anılan Kanun hükümleri çerçevesinde ödenecektir.Öte yandan, tarh edilen vergi diğer dönemlere ait KDV iadesi olarak geri alınacaktır.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000931BIST