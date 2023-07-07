***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin sahip olduğu 08.07.2021 tarih ve 21/35/OKS/0181 numaralı Onaylanmış Kişi Statü Belgesi T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'nden alınan 06.07.2023 tarih ve 23/35/OKS/0238 numaralı belge ile yenilenmiştir. Söz konusu belge Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün 07.07.2023 tarih E-94500848-106.01.01-00086959765 sayılı yazısı ekinde 07.07.2023 tarihinde bugün teslim alınmıştır. (Onaylanmış Kişi Statüsü gümrük işlemlerinde güvenilirliğini kanıtlamış, belirli bir dış ticaret hacmine veya sabit sermaye yatırımına sahip, mali yeterliliği tasdik edilmiş, kayıtları izlenebilir olan kişilere tanınan ve gümrük ve dış ticaret faaliyetlerinde -mavi hat uygulaması gibi - belli kolaylıkların tanınmasına olanak veren statüdür.)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1167258BIST