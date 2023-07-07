***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.07.2023 14:59
***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin sahip olduğu 08.07.2021 tarih ve 21/35/OKS/0181 numaralı Onaylanmış Kişi Statü Belgesi T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'nden alınan 06.07.2023 tarih ve 23/35/OKS/0238 numaralı belge ile yenilenmiştir. Söz konusu belge Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün 07.07.2023 tarih E-94500848-106.01.01-00086959765 sayılı yazısı ekinde 07.07.2023 tarihinde bugün teslim alınmıştır. (Onaylanmış Kişi Statüsü gümrük işlemlerinde güvenilirliğini kanıtlamış, belirli bir dış ticaret hacmine veya sabit sermaye yatırımına sahip, mali yeterliliği tasdik edilmiş, kayıtları izlenebilir olan kişilere tanınan ve gümrük ve dış ticaret faaliyetlerinde -mavi hat uygulaması gibi - belli kolaylıkların tanınmasına olanak veren statüdür.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1167258
BIST
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15:436.181
En Düşük
|Değişim
|: 0,64%
|| 39,59
|Açılış
|: 6.140
|
|Önceki Kapanış
|: 6.141
|
6.117
En Yüksek
6.223
15:4326,0564
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0164
|Açılış
|: 26,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1400
|
26,2082
En Düşük
26,0011
15:4328,5020
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0781
|Açılış
|: 28,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4000
|
28,7006
En Düşük
28,1922
15:431.608,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 5,41
|Açılış
|: 1.608,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.602,62
|
1.617,40
En Düşük
1.599,18
BIST En Aktif Hisseler15:43
|SKTAS
|3,69
|20.457.490
|% 31,79
|
|MMCAS
|5,39
|476.422
|% 10,00
|
|FORTE
|45,38
|677.527.704
|% 9,99
|
|EUPWR
|104,00
|1.498.936.310
|% 9,99
|
|SAYAS
|33,48
|80.496.927
|% 9,99
|
|IHAAS
|30,02
|178.740.600
|% -9,85
|
|KLNMA
|11,50
|971.338
|% -8,22
|
|MACKO
|89,20
|268.630.381
|% -8,04
|
|PETUN
|59,85
|28.374.201
|% -4,47
|
|PCILT
|29,56
|53.824.741
|% -4,15
|
|ASTOR
|83,20
|6.724.068.082
|% 6,87
|
|THYAO
|215,90
|4.543.532.626
|% -0,32
|
|EKGYO
|8,26
|3.363.166.298
|% 4,03
|
|EREGL
|38,96
|3.355.999.206
|% 1,46
|
|TUPRS
|90,25
|2.726.111.752
|% 2,50
|
|EKGYO
|8,26
|3.363.166.298
|% 4,03
|
|ZOREN
|3,57
|455.195.270
|% 0,00
|
|YKBNK
|13,02
|1.292.684.047
|% 0,00
|
|EREGL
|38,96
|3.355.999.206
|% 1,46
|
|KRDMD
|24,22
|2.013.189.063
|% 4,58
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0439
|26,0564
|% -0,06
|
|Euro
|28,3933
|28,5020
|% 0,27
|
|Sterlin
|33,1744
|33,3407
|% 0,13
|
|Frank
|29,0241
|29,1989
|% 0,03
|
|Riyal
|6,9224
|6,9571
|% -0,14
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.923
|1.923
|11,77
|
|Altın Gr.
|1.610
|1.610
|7,55
|
|Cumhuriyet
|10.785
|10.948
|27,00
|
|Tam
|10.381
|10.613
|-53,00
|
|Yarım
|5.199
|5.331
|-26,00
|
|Çeyrek
|2.607
|2.666
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|22,81
|22,83
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|19,15
|19,17
|0,11
|
|B. Petrol
|76,88
|76,88
|0,38
|
Seans Raporu
15:43
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15:58OZKGY
Yüzde 5.85 oranında artışla 14.47 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 898, 691 adet işlem
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15:58OZKGY
Yüzde 5.85 oranında artışla 14.47 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 898, 691 adet işlem
-
15:57XU100
Endeks 6, 184 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 69 üstünde . İşlem hacmi 66, 665.00 milyon TL de
-
15:57IZINV
Yüzde 9.99 oranında artışla 32.38 lira fiyatla işlem gören hissede 452, 459 adet işlem
-
15:56AKENR
Yüzde 5.80 oranında artışla 5.11 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 771, 622 adet işlem