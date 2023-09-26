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***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

26.09.2023 15:32
***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Genel Müdür Yardımcılarından Sn. Levent Etkesen 26.09.2023 (bugün) verdiği dilekçe ile 30.09.2023 tarihi itibariyle özel nedenlerle görevinden istifa ettiğini bildirmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197362


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Altın Gr. 1.670 1.670 -6,15  
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Tam 11.089 11.164 -34,00  
Yarım 5.561 5.605 -17,00  
Çeyrek 2.772 2.802 -9,00  
Gümüş.Ons 22,95 22,98 -0,17  
Gümüş Gr. 20,07 20,08 -0,17  
B. Petrol 91,70 91,70 -0,18  
Seans Raporu 16:53
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