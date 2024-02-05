***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.02.2024 18:15
***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
05.02.2024 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında, Şirketimizin 301.000 TL nominal pay sahibi olduğu Tarihi Kemeraltı İnşaat Yat. Tic. A.Ş.'nin (TARKEM) 35.000.000 TL olan sermayesinin 50.000.000 TL'ye çıkarılmasında, yapılan bedelli sermaye artırımında rüçhan hakkının kullanılmamasına karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246920
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BIST En Aktif Hisseler18:06
|ONCSM
|237,60
|328.054.000
|% 10,00
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|SURGY
|56,65
|1.013.633.445
|% 10,00
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|MEGMT
|55,00
|1.085.841.267
|% 10,00
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|MIATK
|49,72
|2.015.786.949
|% 10,00
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|DOFER
|50,05
|236.773.313
|% 10,00
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|VRGYO
|32,40
|735.146.767
|% -9,80
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|DIRIT
|17,44
|18.865.720
|% -9,64
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|SEGYO
|7,00
|305.676.660
|% -9,09
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|DZGYO
|5,38
|234.314.058
|% -8,03
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|MTRKS
|57,35
|75.456.346
|% -6,75
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|THYAO
|289,25
|14.020.792.443
|% 2,75
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|SASA
|39,10
|5.393.185.673
|% 3,88
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|YKBNK
|22,68
|4.710.801.963
|% 1,80
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|AKBNK
|40,22
|4.266.859.449
|% 2,45
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|EREGL
|43,52
|3.848.360.294
|% 0,14
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|EKGYO
|10,17
|2.891.943.222
|% 2,42
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|TSPOR
|1,64
|396.014.490
|% 4,46
|
|YKBNK
|22,68
|4.710.801.963
|% 1,80
|
|AKFGY
|2,19
|361.295.306
|% 1,39
|
|ISCTR
|25,86
|3.634.357.955
|% 1,17
|
|18:06
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|30,5557
|30,5622
|% 0,23
|
|Euro
|32,8355
|32,8480
|% -0,31
|
|Sterlin
|38,1996
|38,3912
|% -0,57
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|Frank
|34,9758
|35,1865
|% -0,21
|
|Riyal
|8,1243
|8,1651
|% 0,20
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|18:06
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
|22,34
|22,37
|% 0,66
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|Platin
|898,60
|899,85
|% 0,66
|
|Paladyum
|952,08
|954,59
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,09
|78,09
|% 0,66
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|Altın Ons
|2.025,52
|2.025,85
|% 0,66
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