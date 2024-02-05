***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar05.02.2024 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında, Şirketimizin 301.000 TL nominal pay sahibi olduğu Tarihi Kemeraltı İnşaat Yat. Tic. A.Ş.'nin (TARKEM) 35.000.000 TL olan sermayesinin 50.000.000 TL'ye çıkarılmasında, yapılan bedelli sermaye artırımında rüçhan hakkının kullanılmamasına karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246920BIST