***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu
14.10.2020 09:25
***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu )
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Pay Satış Bilgi Formu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermeye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin (Tebliğ) 27. maddesinin birinci fıkrasında
"Payları borsada işlem gören ortaklıkların herhangi bir on iki aylık dönemde sermayelerinin yüzde onunu aşan pay satışlarının
a) İlgili ortaklıkların sermayesinin yüzde yirmisinden fazlasına tek başına veya birlikte hareket ettikleri kişilerle beraber doğrudan sahip olan ya da,
b) Yönetim kurulu üyelerinden en az birini seçme veya genel kurulda aday gösterme hakkını veren imtiyazlı paylara sahip olan,
ortaklar tarafından borsada gerçekleştirilmesi öncesinde, Kurulca esasları belirlenen pay satış bilgi formu düzenlenir ve bu form satış öncesinde Kurulun onayına sunulur denilmektedir.
Bu çerçevede, Şirketimiz ortaklarından Roteks Tekstil İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sahip olduğu paylardan 371.250 adet, Minereks Dış Ticaret A.Ş. sahip olduğu paylardan 325.735 adet ve Sn. Nezih Öztüre'nin sahip olduğu paylardan 167.310 adet payın satışı amacıyla hazırlanan bilgi formlarının onayı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
Kamu oyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881375
BIST
12:151.183
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 8,22
|Açılış
|: 1.177
|
|Önceki Kapanış
|: 1.175
|
1.183
En Düşük
1.173
12:157,9548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0357
|Açılış
|: 7,9560
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9330
|
7,9548
En Düşük
7,9010
12:159,3320
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0261
|Açılış
|: 9,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3429
En Düşük
9,2816
12:15485,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 3,48
|Açılış
|: 485,03
|
|Önceki Kapanış
|: 481,55
|
485,72
En Düşük
480,20
BIST En Aktif Hisseler12:15
|ESEN
|12,43
|751.443
|% 10,00
|
|KERVN
|2,42
|4.770.539
|% 10,00
|
|DAGHL
|14,64
|2.447.032
|% 9,99
|
|POLTK
|356,60
|2.239.912
|% 9,99
|
|BALAT
|13,10
|3.143.345
|% 9,99
|
|TKURU
|361,10
|966.665
|% -10,00
|
|YAPRK
|68,10
|12.447.655
|% -9,98
|
|EMNIS
|46,36
|284.604
|% -9,98
|
|VANGD
|13,31
|16.769.292
|% -9,95
|
|MERKO
|20,82
|3.051.046
|% -9,95
|
|HLGYO
|2,74
|515.327.665
|% -2,49
|
|SISE
|6,78
|464.109.995
|% 0,59
|
|GARAN
|7,10
|423.817.338
|% 0,14
|
|KRDMD
|3,65
|380.127.247
|% 0,55
|
|EKGYO
|1,92
|353.946.089
|% 0,52
|
|EKGYO
|1,92
|353.946.089
|% 0,52
|
|HLGYO
|2,74
|515.327.665
|% -2,49
|
|TSKB
|1,19
|197.598.009
|% 4,39
|
|KRDMD
|3,65
|380.127.247
|% 0,55
|
|ODAS
|3,59
|340.674.111
|% 1,13
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9513
|7,9548
|% 0,45
|
|Euro
|9,3272
|9,3320
|% 0,28
|
|Sterlin
|10,2440
|10,2953
|% 0,30
|
|Frank
|8,6481
|8,7002
|% 0,31
|
|Riyal
|2,1129
|2,1235
|% 0,39
|
|12:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.898
|6,41
|
|Altın Gr.
|485
|485
|3,59
|
|Cumhuriyet
|3.191
|3.239
|6,00
|
|Tam
|3.196
|3.275
|19,58
|
|Yarım
|1.545
|1.584
|9,47
|
|Çeyrek
|775
|792
|4,74
|
|Gümüş.Ons
|24,17
|24,21
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,18
|0,03
|
|B. Petrol
|42,56
|42,56
|0,12
|