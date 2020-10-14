***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu









***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçePay Satış Bilgi FormuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermeye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin (Tebliğ) 27. maddesinin birinci fıkrasında"Payları borsada işlem gören ortaklıkların herhangi bir on iki aylık dönemde sermayelerinin yüzde onunu aşan pay satışlarınına) İlgili ortaklıkların sermayesinin yüzde yirmisinden fazlasına tek başına veya birlikte hareket ettikleri kişilerle beraber doğrudan sahip olan ya da,b) Yönetim kurulu üyelerinden en az birini seçme veya genel kurulda aday gösterme hakkını veren imtiyazlı paylara sahip olan,ortaklar tarafından borsada gerçekleştirilmesi öncesinde, Kurulca esasları belirlenen pay satış bilgi formu düzenlenir ve bu form satış öncesinde Kurulun onayına sunulur denilmektedir.Bu çerçevede, Şirketimiz ortaklarından Roteks Tekstil İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş. sahip olduğu paylardan 371.250 adet, Minereks Dış Ticaret A.Ş. sahip olduğu paylardan 325.735 adet ve Sn. Nezih Öztüre'nin sahip olduğu paylardan 167.310 adet payın satışı amacıyla hazırlanan bilgi formlarının onayı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.Kamu oyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881375BIST