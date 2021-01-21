***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
21.01.2021 16:07
***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli Basın Duyuruları doğrultusunda Şirketimiz Yönetim Kurulunun 26.07.2016 tarihli kararına istinaden geri alımı yapılan paylarımızdan sermayemize oranı %0,11 olan 8.100 adedinin 36,98 – 37,90 fiyat aralığından satış işlemi şirketimizce gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte şirketimizin Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş.'deki payı 21.01.2021 tarihi itibariyle %0 olmuştur. Söz konusu işlemlerden 265.924,69 TL kazanç elde edilmiştir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
21/01/2021 0 8.100 -8.100 8.100 0 % 0,11 % 0,04 % 0 % 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903690
BIST
15:571.567
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -2,10
|Açılış
|: 1.578
|
|Önceki Kapanış
|: 1.569
|
1.582
En Düşük
1.567
15:577,3711
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0480
|Açılış
|: 7,3720
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4520
|
7,4247
En Düşük
7,3488
15:578,9724
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0132
|Açılış
|: 8,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0250
|
9,0243
En Düşük
8,9372
15:57442,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -2,91
|Açılış
|: 442,84
|
|Önceki Kapanış
|: 445,75
|
447,19
En Düşük
442,04
BIST En Aktif Hisseler15:57
|DITAS
|40,92
|4.429.472
|% 10,00
|
|ATSYH
|8,91
|827.151
|% 10,00
|
|TACTR
|16,50
|1.818.332
|% 10,00
|
|SNKRN
|33,00
|3.192.519
|% 10,00
|
|ATEKS
|47,78
|16.908.582
|% 9,99
|
|KLNMA
|31,06
|1.843.666
|% -9,97
|
|YONGA
|34,50
|1.785.314
|% -9,97
|
|ARTI
|7,64
|2.075.583
|% -9,69
|
|UZERB
|79,00
|807.257
|% -9,20
|
|EPLAS
|37,00
|1.357.257
|% -7,08
|
|GARAN
|10,20
|1.897.280.902
|% 1,49
|
|EKGYO
|2,53
|1.755.570.971
|% 2,85
|
|KARSN
|4,55
|1.021.447.002
|% 9,90
|
|AKBNK
|7,01
|927.180.662
|% 1,30
|
|YKBNK
|3,23
|764.933.867
|% 1,25
|
|EKGYO
|2,53
|1.755.570.971
|% 2,85
|
|SKBNK
|1,60
|521.340.455
|% 1,27
|
|TSKB
|1,97
|471.454.176
|% -0,51
|
|YKBNK
|3,23
|764.933.867
|% 1,25
|
|KARSN
|4,55
|1.021.447.002
|% 9,90
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3687
|7,3711
|% -0,65
|
|Euro
|8,9652
|8,9724
|% -0,15
|
|Sterlin
|10,0809
|10,1314
|% -0,13
|
|Frank
|8,2831
|8,3330
|% -0,21
|
|Riyal
|1,9598
|1,9696
|% -0,53
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.868
|1.869
|-1,48
|
|Altın Gr.
|443
|444
|-2,18
|
|Cumhuriyet
|2.944
|2.989
|5,00
|
|Tam
|2.930
|3.004
|-3,51
|
|Yarım
|1.416
|1.453
|-1,70
|
|Çeyrek
|710
|727
|-0,85
|
|Gümüş.Ons
|25,83
|25,87
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,14
|6,15
|-0,01
|
|B. Petrol
|55,78
|55,78
|-0,30
|
Seans Raporu
15:57
daha fazla
-
16:13JANTS
Yüzde -3.85 oranında düşüşle 506.70 lira fiyatla işlem gören hissede 47, 610 adet işlem
-
16:12
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler MGROS, GUBRF, EREGL
-
16:12
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, ISCTR, GARAN
-
16:12XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 83 kaybederek (% -0.28 ) 1, 388
-
16:12
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UFUK, OZRDN, KARSN, INTEM, ATSYH, COSMO, ATEKS, VERUS, DITAS, SNKRN