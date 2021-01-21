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***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

21.01.2021 16:07



***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

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Pay Alım Satım Bildirimi

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Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli Basın Duyuruları doğrultusunda Şirketimiz Yönetim Kurulunun 26.07.2016 tarihli kararına istinaden geri alımı yapılan  paylarımızdan sermayemize oranı %0,11 olan 8.100 adedinin 36,98 – 37,90 fiyat aralığından satış işlemi şirketimizce gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte şirketimizin Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş.'deki payı 21.01.2021 tarihi itibariyle %0 olmuştur. Söz konusu işlemlerden 265.924,69 TL kazanç elde edilmiştir.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
21/01/2021 0 8.100 -8.100 8.100 0 % 0,11 % 0,04 % 0 % 0




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903690


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SNKRN 33,00 3.192.519 % 10,00  
ATEKS 47,78 16.908.582 % 9,99  
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Riyal 1,9598 1,9696 % -0,53  
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Altın Ons 1.868 1.869 -1,48  
Altın Gr. 443 444 -2,18  
Cumhuriyet 2.944 2.989 5,00  
Tam 2.930 3.004 -3,51  
Yarım 1.416 1.453 -1,70  
Çeyrek 710 727 -0,85  
Gümüş.Ons 25,83 25,87 0,02  
Gümüş Gr. 6,14 6,15 -0,01  
B. Petrol 55,78 55,78 -0,30  
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