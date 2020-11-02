***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviJAK ESKİNAZİ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 20.04.2005 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetim Kurulu Başkan ve Üye Evet Bağımsız Üye DeğilMİNEREKS DIŞ TİCARETA.Ş. CEM ÖZTÜRE Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 04.03.2011 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı ve Üye Evet 24.8 A + B Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyeROTEKS TEKSTİL İHR.SAN.VE TİC.A.Ş. RABİ HAZAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 07.11.2013 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üye Yönetim Kurulu Başkan ve Üye Evet 22.8 A + B Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi ÜyeALİ İHSAN SÜTER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 11.11.2014 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üye Hayır Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Denetim Komitesi Başkan, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkan, Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi BaşkanAYTAÇ ASIM ÜNAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 11.11.2014 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üye Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır Denetim Komitesi ÜyeVİŞNE MADENCİLİK ÜRETİM SANAYİ VE TİC.A.Ş. NURTEN ESKİCİ Kadın Murahhas Üye Üst Düzey Yönetici 01.11.2019 İcrada Görevli Genel Müdür Yardımcısı, Danışman Evet Bağımsız Üye DeğilYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerNURTEN ESKİCİ Genel Müdür Vekili Genel Müdür Yardımcısı, DanışmanNİLHAN KORKUT Dış Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Dış Ticaret MüdürüLEVENT ETKESEN Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Muhasebe ve Denetim Uzmanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885340BIST