***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Rabi Hazan 470826 TRY 6,34Murat San 440556 TRY 5,93Harri Yaffe 358921 TRY 4,84Jak Eskinazi 212567 TRY 2,86İzak Eskinazi 212567 TRY 2,86Diğer 5729563 TRY 77,17TOPLAM 7425000 TRY 100,00http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918974BIST