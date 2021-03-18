***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
18.03.2021 11:26
***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Rabi Hazan 470826 TRY 6,34
Murat San 440556 TRY 5,93
Harri Yaffe 358921 TRY 4,84
Jak Eskinazi 212567 TRY 2,86
İzak Eskinazi 212567 TRY 2,86
Diğer 5729563 TRY 77,17
TOPLAM 7425000 TRY 100,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918974
BIST
13:221.564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,57
|Açılış
|: 1.568
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
1.574
En Düşük
1.557
13:227,4704
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0250
|Açılış
|: 7,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5100
|
7,5644
En Düşük
7,4600
13:228,9360
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0542
|Açılış
|: 8,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,0489
En Düşük
8,9219
13:22416,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -4,06
|Açılış
|: 416,49
|
|Önceki Kapanış
|: 420,55
|
422,88
En Düşük
416,23
BIST En Aktif Hisseler13:22
|CLEBI
|330,00
|212.380.388
|% 10,00
|
|VKFYO
|9,05
|37.852.530
|% 9,96
|
|LUKSK
|75,05
|9.303.052
|% 9,96
|
|ETYAT
|3,98
|8.972.154
|% 9,94
|
|SONME
|75,20
|606.638
|% 9,94
|
|VAKKO
|16,34
|25.574.713
|% -7,16
|
|CASA
|149,00
|438.867
|% -6,88
|
|SERVE
|17,05
|78.417
|% -5,28
|
|BALAT
|8,28
|254.387
|% -5,15
|
|MERIT
|289,00
|194.371
|% -4,93
|
|FROTO
|218,90
|1.766.267.019
|% -4,49
|
|GARAN
|8,96
|705.733.994
|% 2,40
|
|THYAO
|14,24
|649.590.758
|% -2,13
|
|KRDMD
|7,56
|575.083.313
|% -0,66
|
|SISE
|7,82
|417.224.627
|% -1,51
|
|EKGYO
|2,19
|275.545.726
|% 0,46
|
|YKBNK
|2,73
|312.760.943
|% 1,49
|
|GARAN
|8,96
|705.733.994
|% 2,40
|
|KRDMD
|7,56
|575.083.313
|% -0,66
|
|TSKB
|1,72
|125.052.746
|% 1,78
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4680
|7,4704
|% -0,33
|
|Euro
|8,9280
|8,9360
|% -0,60
|
|Sterlin
|10,3981
|10,4503
|% -0,34
|
|Frank
|8,0350
|8,0834
|% -0,68
|
|Riyal
|1,9857
|1,9957
|% -0,32
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.734
|-11,20
|
|Altın Gr.
|416
|416
|-4,06
|
|Cumhuriyet
|2.771
|2.813
|-5,00
|
|Tam
|2.755
|2.825
|-9,37
|
|Yarım
|1.332
|1.367
|-4,54
|
|Çeyrek
|668
|683
|-2,27
|
|Gümüş.Ons
|26,12
|26,16
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|-0,07
|
|B. Petrol
|67,69
|67,69
|-0,31
|