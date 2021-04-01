***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.04.2021 18:12
***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
JAK ESKİNAZİ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 20.04.2005 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetim Kurulu Başkan ve Üye Evet Bağımsız Üye Değil
MİNEREKS DIŞ TİCARETA.Ş. CEM ÖZTÜRE Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 04.03.2011 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı ve Üye Evet 14.24 A + B Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üye
ROTEKS TEKSTİL İHR.SAN.VE TİC.A.Ş. RABİ HAZAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 07.11.2013 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üye Yönetim Kurulu Başkan ve Üye Evet 14.43 A + B Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Üye
VİŞNE MADENCİLİK ÜRETİM SANAYİ VE TİC.A.Ş. NURTEN ESKİCİ Kadın Murahhas Üye Üst Düzey Yönetici 01.11.2019 İcrada Görevli Genel Müdür Yardımcısı, Danışman Evet Bağımsız Üye Değil
AYDA ÖZEREN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 31.03.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Üye
İBRAHİM ANAR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 31.03.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkan Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkan, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkan
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922676
BIST
18:051.427
En Yüksek
|Değişim
|: 2,50%
|| 34,83
|Açılış
|: 1.399
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|Önceki Kapanış
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1.427
En Düşük
1.399
18:058,1204
En Yüksek
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|: -1,45%
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|Açılış
|: 8,1150
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|Önceki Kapanış
|: 8,2300
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8,2878
En Düşük
8,0950
18:059,6129
En Yüksek
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|: -0,58%
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|Önceki Kapanış
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456,99
En Düşük
448,01
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MERIT
|264,00
|579.389
|% 10,00
|
|MMCAS
|5,83
|170.003
|% 10,00
|
|NIBAS
|19,04
|7.835.252
|% 9,99
|
|ARZUM
|24,22
|50.123.538
|% 9,99
|
|JANTS
|751,90
|8.643.091
|% 9,99
|
|UTPYA
|36,90
|774.605
|% -10,00
|
|UMPAS
|1,83
|544.712
|% -9,85
|
|DIRIT
|5,95
|141.192
|% -6,15
|
|INTEM
|49,00
|5.186.976
|% -4,95
|
|CEOEM
|6,09
|32.078.267
|% -4,25
|
|GARAN
|7,01
|4.416.524.597
|% 4,78
|
|KOZAL
|120,80
|1.118.027.537
|% 1,51
|
|FROTO
|203,90
|1.094.857.260
|% 5,48
|
|SASA
|47,30
|1.067.677.126
|% 4,83
|
|PETKM
|6,05
|926.614.786
|% 5,22
|
|GARAN
|7,01
|4.416.524.597
|% 4,78
|
|SKBNK
|1,23
|362.375.544
|% 3,36
|
|EKGYO
|1,92
|372.310.170
|% 0,52
|
|TSKB
|1,39
|225.918.808
|% 2,96
|
|ODAS
|3,57
|572.047.757
|% 2,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|19,37
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-2,07
|
|Cumhuriyet
|2.984
|3.029
|4,00
|
|Tam
|2.968
|3.044
|2,71
|
|Yarım
|1.434
|1.473
|1,30
|
|Çeyrek
|719
|736
|0,65
|
|Gümüş.Ons
|24,80
|24,84
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|-0,00
|
|B. Petrol
|63,78
|63,78
|1,04
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Seans Raporu
18:05
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17:59ARZUM
Yüzde 9.99 oranında artışla 24.22 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 114, 895 adet işlem
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 27, 12 artarak (% 2.26 ) 1, 229
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17:56
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17:56
DNISI, DMSAS, BIZIM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:56
ETYAT, SODSN, BASCM değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında