***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Rabi Hazan 429602 TRY 5,79Murat San 391768 TRY 5,27Harri Yaffe 325238 TRY 4,38Jak Eskinazi 184025 TRY 2,48İzak Eskinazi 184025 TRY 2,48Diğer 5910342 TRY 79,60TOPLAM 7425000 TRY 100,00http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983382BIST