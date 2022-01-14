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***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

14.01.2022 16:30
***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Rabi Hazan 425977 TRY 5,74
Murat San 391768 TRY 5,28
Harri Yaffe 322565 TRY 4,34
Jak Eskinazi 182787 TRY 2,46
İzak Eskinazi 182787 TRY 2,46
Diğer 5919116 TRY 79,72
TOPLAM 7425000 TRY 100,00




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994153


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BIST USD EURO ALTIN
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BIST En Aktif Hisseler16:14
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
QNBFL 97,35 1.296.741 % 10,00  
PKENT 350,60 28.575.053 % 9,99  
QNBFB 43,62 988.037 % 9,98  
DARDL 3,89 249.316.435 % 9,89  
BRMEN 2,78 1.129.176 % 9,88  
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16:14 Alış Satış %  
Dolar 13,5296 13,5464 % -0,26  
Euro 15,4856 15,4995 % -0,53  
Sterlin 18,5128 18,6057 % -0,20  
Frank 14,8059 14,8950 % -0,23  
Riyal 3,5996 3,6177 % -0,22  
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16:14 Alış Satış %  
Altın Ons 1.822 1.823 0,44  
Altın Gr. 794 794 -1,53  
Cumhuriyet 5.264 5.344 -22,00  
Tam 5.241 5.374 -20,12  
Yarım 2.533 2.600 -9,73  
Çeyrek 1.271 1.300 -4,86  
Gümüş.Ons 22,93 22,97 -0,13  
Gümüş Gr. 10,01 10,01 -0,07  
B. Petrol 84,81 84,81 0,34  
Seans Raporu 16:14
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