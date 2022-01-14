***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Rabi Hazan 425977 TRY 5,74Murat San 391768 TRY 5,28Harri Yaffe 322565 TRY 4,34Jak Eskinazi 182787 TRY 2,46İzak Eskinazi 182787 TRY 2,46Diğer 5919116 TRY 79,72TOPLAM 7425000 TRY 100,00http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994153BIST