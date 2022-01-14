***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
14.01.2022 16:30
***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Rabi Hazan 425977 TRY 5,74
Murat San 391768 TRY 5,28
Harri Yaffe 322565 TRY 4,34
Jak Eskinazi 182787 TRY 2,46
İzak Eskinazi 182787 TRY 2,46
Diğer 5919116 TRY 79,72
TOPLAM 7425000 TRY 100,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994153
BIST
16:142.053
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -17,59
|Açılış
|: 2.071
|
|Önceki Kapanış
|: 2.071
|
2.081
En Düşük
2.052
16:1413,5464
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0356
|Açılış
|: 13,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6000
|
13,6444
En Düşük
13,4816
16:1415,4995
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0821
|Açılış
|: 15,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,6726
En Düşük
15,4530
16:14794,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,20
|Açılış
|: 794,12
|
|Önceki Kapanış
|: 795,33
|
801,20
En Düşük
790,22
BIST En Aktif Hisseler16:14
|QNBFL
|97,35
|1.296.741
|% 10,00
|
|PKENT
|350,60
|28.575.053
|% 9,99
|
|QNBFB
|43,62
|988.037
|% 9,98
|
|DARDL
|3,89
|249.316.435
|% 9,89
|
|BRMEN
|2,78
|1.129.176
|% 9,88
|
|EMNIS
|23,66
|3.093.495
|% -9,97
|
|UZERB
|67,35
|4.093.398
|% -9,96
|
|DOBUR
|106,00
|10.832.468
|% -6,19
|
|RALYH
|9,36
|52.159.928
|% -6,02
|
|BALAT
|8,52
|206.647
|% -5,75
|
|THYAO
|28,26
|3.220.560.103
|% -1,81
|
|KRDMD
|13,24
|3.045.218.303
|% -0,82
|
|EREGL
|31,22
|1.123.873.206
|% -1,27
|
|SISE
|15,00
|1.076.046.295
|% -0,33
|
|KOZAL
|128,90
|822.261.283
|% 0,70
|
|EKGYO
|2,41
|667.943.838
|% 1,69
|
|KRDMD
|13,24
|3.045.218.303
|% -0,82
|
|YKBNK
|3,76
|700.025.739
|% -1,31
|
|THYAO
|28,26
|3.220.560.103
|% -1,81
|
|AKBNK
|7,49
|553.691.430
|% -0,93
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5296
|13,5464
|% -0,26
|
|Euro
|15,4856
|15,4995
|% -0,53
|
|Sterlin
|18,5128
|18,6057
|% -0,20
|
|Frank
|14,8059
|14,8950
|% -0,23
|
|Riyal
|3,5996
|3,6177
|% -0,22
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.823
|0,44
|
|Altın Gr.
|794
|794
|-1,53
|
|Cumhuriyet
|5.264
|5.344
|-22,00
|
|Tam
|5.241
|5.374
|-20,12
|
|Yarım
|2.533
|2.600
|-9,73
|
|Çeyrek
|1.271
|1.300
|-4,86
|
|Gümüş.Ons
|22,93
|22,97
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,01
|10,01
|-0,07
|
|B. Petrol
|84,81
|84,81
|0,34
|
Seans Raporu
16:14
daha fazla
-
16:27XU100
Endeks 2, 056 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 7 altında . İşlem hacmi 22, 641.00 milyon TL de
-
16:26LKMNH
Yüzde -3.91 oranında düşüşle 11.80 lira fiyatla işlem gören hissede 965, 025 adet işlem
-
16:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -18, 02 kaybederek (% -0.97 ) 1, 849
-
16:22
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRMEN, PKENT, QNBFB, DARDL, QNBFL
-
16:22
AYEN, SELVA, FADE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında