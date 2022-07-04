***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Rabi Hazan 376523 TRY 5,07Murat San 361997 TRY 4,88Harri Yaffe 286099 TRY 3,85Jak Eskinazi 165898 TRY 2,23İzak Eskinazi 165898 TRY 2,23Diğer 6068585 TRY 81,74TOPLAM 7425000 TRY 100,00http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041303BIST