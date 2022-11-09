***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Murat San 361997 TRY 4,88Rabi Hazan 346393 TRY 4,66Harri Yaffe 263881 TRY 3,55Ecmel Öztüre 160023 TRY 2,15Jak Eskinazi 155607 TRY 2,10İzak Eskinazi 155607 TRY 2,10Diğer 5981492 TRY 80,56TOPLAM 7425000 TRY 100,00http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078653BIST