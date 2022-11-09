***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
09.11.2022 18:10
***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Murat San 361997 TRY 4,88
Rabi Hazan 346393 TRY 4,66
Harri Yaffe 263881 TRY 3,55
Ecmel Öztüre 160023 TRY 2,15
Jak Eskinazi 155607 TRY 2,10
İzak Eskinazi 155607 TRY 2,10
Diğer 5981492 TRY 80,56
TOPLAM 7425000 TRY 100,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078653
BIST
18:004.360
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,48
|Açılış
|: 4.370
|
|Önceki Kapanış
|: 4.360
|
4.427
En Düşük
4.333
18:0018,6048
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0822
|Açılış
|: 18,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6092
En Düşük
18,4972
18:0018,7367
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0741
|Açılış
|: 18,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6000
|
18,7821
En Düşük
18,6318
18:001.025,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 5,66
|Açılış
|: 1.025,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,08
|
1.026,49
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler18:00
|HEKTS
|36,08
|2.654.544.597
|% 10,00
|
|ODAS
|9,79
|2.916.717.502
|% 10,00
|
|BARMA
|84,15
|94.994.533
|% 10,00
|
|YEOTK
|69,85
|161.664.366
|% 10,00
|
|ORGE
|25,52
|131.011.517
|% 10,00
|
|KNFRT
|14,94
|126.996.685
|% -10,00
|
|KLRHO
|26,10
|61.022.816
|% -9,94
|
|SNGYO
|5,22
|204.693.454
|% -9,84
|
|KERVT
|11,08
|429.345.353
|% -9,62
|
|ISKUR
|720.000,00
|720.000
|% -9,30
|
|THYAO
|111,40
|9.650.838.772
|% -1,42
|
|ASELS
|37,76
|7.711.955.310
|% 4,37
|
|EREGL
|34,56
|5.708.155.490
|% -3,30
|
|TCELL
|32,00
|4.552.430.061
|% 8,84
|
|TTKOM
|13,91
|4.134.496.539
|% 1,53
|
|EKGYO
|5,06
|3.168.141.428
|% -2,69
|
|SKBNK
|2,14
|668.113.009
|% 1,42
|
|ODAS
|9,79
|2.916.717.502
|% 10,00
|
|TTKOM
|13,91
|4.134.496.539
|% 1,53
|
|TSKB
|3,09
|902.742.790
|% -0,96
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5952
|18,6020
|% 0,43
|
|Euro
|18,7238
|18,7415
|% 0,42
|
|Sterlin
|21,1319
|21,2379
|% -0,85
|
|Frank
|18,8207
|18,9341
|% 0,53
|
|Riyal
|4,9310
|4,9557
|% 0,33
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.714
|1,90
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.026
|5,55
|
|Cumhuriyet
|6.794
|6.896
|127,00
|
|Tam
|6.843
|6.903
|15,00
|
|Yarım
|3.334
|3.375
|7,00
|
|Çeyrek
|1.672
|1.687
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,41
|21,44
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|12,83
|12,84
|0,11
|
|B. Petrol
|93,89
|93,89
|-1,47
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:58KOZAL
Yüzde 5.28 oranında artışla 215.50 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 110, 994 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 4, 371 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 25 üstünde . İşlem hacmi 102, 112.00 milyon TL de
-
17:57KMPUR
Yüzde 9.86 oranında artışla 129.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 186, 505 adet işlem
-
17:56MNDRS
Yüzde 6.69 oranında artışla 8.61 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 799, 753 adet işlem
-
17:55TCELL
Yüzde 9.12 oranında artışla 32.08 lira fiyatla işlem gören hissede 139, 508, 901 adet işlem