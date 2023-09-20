***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Murat San 343497 TRY 4,63Rabi Hazan 328080 TRY 4,42Harri Yaffe 249969 TRY 3,37Jak Eskinazi 158795 TRY 2,14İzak Eskinazi 158795 TRY 2,14Ecmel Öztüre 151927 TRY 2,05Cem Öztüre 150849 TRY 2,03Diğer 5883088 TRY 79,22TOPLAM 7425000 TRY 100,00http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196508BIST