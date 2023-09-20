***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
20.09.2023 18:16
***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Murat San 343497 TRY 4,63
Rabi Hazan 328080 TRY 4,42
Harri Yaffe 249969 TRY 3,37
Jak Eskinazi 158795 TRY 2,14
İzak Eskinazi 158795 TRY 2,14
Ecmel Öztüre 151927 TRY 2,05
Cem Öztüre 150849 TRY 2,03
Diğer 5883088 TRY 79,22
TOPLAM 7425000 TRY 100,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196508
BIST