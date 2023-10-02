***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
02.10.2023 09:03
***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
NURTEN ESKİCİ Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı, Danışman
NİLHAN KORKUT Dış Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Dış Ticaret Müdürü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198435
BIST
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13:318.447
En Düşük
|Değişim
|: 1,35%
|| 112,52
|Açılış
|: 8.375
|
|Önceki Kapanış
|: 8.335
|
8.367
En Yüksek
8.456
13:3127,4657
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0833
|Açılış
|: 27,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3450
|
27,7295
En Düşük
27,3619
13:3128,9916
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0169
|Açılış
|: 28,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
29,3335
En Düşük
28,9330
13:311.619,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -7,73
|Açılış
|: 1.619,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.627,65
|
1.641,34
En Düşük
1.616,43
BIST En Aktif Hisseler13:29
|ZOREN
|6,27
|2.840.732.698
|% 10,00
|
|FMIZP
|207,90
|30.977.128
|% 10,00
|
|NATEN
|358,60
|242.774.743
|% 10,00
|
|EGEEN
|8.360,30
|92.832.771
|% 10,00
|
|POLTK
|7.043,50
|11.661.443
|% 10,00
|
|ISBTR
|311.547,60
|934.643
|% -10,00
|
|EUYO
|14,42
|5.052.797
|% -9,99
|
|QNBFB
|363,60
|6.851.315
|% -9,98
|
|QNBFL
|670,00
|11.682.424
|% -8,44
|
|BALAT
|24,50
|1.856.987
|% -6,84
|
|THYAO
|249,70
|7.375.286.786
|% 2,97
|
|SISE
|55,65
|3.366.397.372
|% 1,83
|
|ZOREN
|6,27
|2.840.732.698
|% 10,00
|
|EREGL
|45,00
|2.544.995.161
|% 1,08
|
|KRDMD
|30,32
|2.370.822.139
|% 2,64
|
|ZOREN
|6,27
|2.840.732.698
|% 10,00
|
|EKGYO
|8,22
|1.673.340.630
|% 1,73
|
|YKBNK
|18,56
|2.253.483.463
|% 0,54
|
|SKBNK
|6,57
|590.199.500
|% 3,79
|
|ADESE
|2,45
|217.535.914
|% 3,81
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,4578
|27,4657
|% 0,30
|
|Euro
|28,9739
|28,9916
|% -0,06
|
|Sterlin
|33,3061
|33,4731
|% 0,02
|
|Frank
|29,9537
|30,1342
|% 0,53
|
|Riyal
|7,3005
|7,3371
|% 0,29
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.834
|-14,52
|
|Altın Gr.
|1.620
|1.621
|-7,08
|
|Cumhuriyet
|11.065
|11.232
|-58,00
|
|Tam
|10.830
|10.933
|-155,00
|
|Yarım
|5.432
|5.489
|-78,00
|
|Çeyrek
|2.708
|2.745
|-38,00
|
|Gümüş.Ons
|21,64
|21,66
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|19,11
|19,14
|-0,41
|
|B. Petrol
|93,08
|93,08
|0,88
|