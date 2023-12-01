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***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

01.12.2023 11:53
***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
NURTEN ESKİCİ Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı, Danışman
NİLHAN KORKUT Dış Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Dış Ticaret Müdürü
SÜLEYMAN NAZCAN Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221490


BIST
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BIST En Aktif Hisseler12:32
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BURVA 86,35 26.830.947 % 10,00  
AZTEK 148,60 130.268.824 % 9,99  
EKOS 30,00 199.430.160 % 9,97  
DIRIT 8,83 971.035 % 9,96  
SELGD 16,47 4.523.617 % 9,95  
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12:32 Alış Satış %  
Dolar 28,9553 28,9653 % 0,32  
Euro 31,5785 31,5918 % 0,32  
Sterlin 36,5608 36,7442 % 0,61  
Frank 33,0274 33,2263 % 0,59  
Riyal 7,7025 7,7411 % 0,38  
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12:32 Alış Satış %  
Gümüş ONS 25,39 25,42 % 0,66  
Platin 938,20 939,71 % 0,66  
Paladyum 1.021,53 1.026,42 % 0,66  
Brent Pet. 80,56 80,56 % 0,66  
Altın Ons 2.049,35 2.049,62 % 0,66  
Seans Raporu 12:32
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