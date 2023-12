***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Murat San 341040 TRY 4,59Rabi Hazan 312816 TRY 4,21Harri Yaffe 238301 TRY 3,21Jak Eskinazi 151247 TRY 2,04İzak Eskinazi 151247 TRY 2,04Ecmel Öztüre 150858 TRY 2,03Cem Öztüre 149787 TRY 2,02Diğer 5929704 TRY 79,86TOPLAM 7425000 TRY 100,00http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222442BIST