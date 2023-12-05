***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
05.12.2023 17:26
***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Murat San 341040 TRY 4,59
Rabi Hazan 312816 TRY 4,21
Harri Yaffe 238301 TRY 3,21
Jak Eskinazi 151247 TRY 2,04
İzak Eskinazi 151247 TRY 2,04
Ecmel Öztüre 150858 TRY 2,03
Cem Öztüre 149787 TRY 2,02
Diğer 5929704 TRY 79,86
TOPLAM 7425000 TRY 100,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222442
BIST