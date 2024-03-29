***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviJAK ESKİNAZİ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 20.04.2005 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan ve Üye Evet Bağımsız Üye DeğilMİNEREKS DIŞ TİCARETA.Ş. CEM ÖZTÜRE Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 04.03.2011 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Başkanı ve Üye Evet 12.41 A + B Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyeROTEKS TEKSTİL İHR.SAN.VE TİC.A.Ş. RABİ HAZAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 07.11.2013 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üye Yönetim Kurulu Başkan ve Üye Evet 9.98 A + B Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi ÜyeVİŞNE MADENCİLİK ÜRETİM SANAYİ VE TİC.A.Ş. NURTEN ESKİCİ Kadın Murahhas Üye Üst Düzey Yönetici 01.11.2019 İcrada Görevli Genel Müdür Yardımcısı, Danışman Evet 0.04 A + B Bağımsız Üye DeğilAYDA ÖZEREN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 31.03.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi ÜyeMURAT GÜRER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 28.03.2024 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkan,Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkan, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264337BIST