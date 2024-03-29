Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

29.03.2024 16:50
***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
JAK ESKİNAZİ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 20.04.2005 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan ve Üye Evet Bağımsız Üye Değil
MİNEREKS DIŞ TİCARETA.Ş. CEM ÖZTÜRE Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 04.03.2011 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Başkanı ve Üye Evet 12.41 A + B Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üye
ROTEKS TEKSTİL İHR.SAN.VE TİC.A.Ş. RABİ HAZAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 07.11.2013 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üye Yönetim Kurulu Başkan ve Üye Evet 9.98 A + B Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Üye
VİŞNE MADENCİLİK ÜRETİM SANAYİ VE TİC.A.Ş. NURTEN ESKİCİ Kadın Murahhas Üye Üst Düzey Yönetici 01.11.2019 İcrada Görevli Genel Müdür Yardımcısı, Danışman Evet 0.04 A + B Bağımsız Üye Değil
AYDA ÖZEREN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 31.03.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Üye
MURAT GÜRER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 28.03.2024 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkan,Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkan, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkan




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264337


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:059.142
Değişim :  0,69% |  62,43
Açılış :  9.125  
Önceki Kapanış :  9.080  
En Düşük
9.056 En Yüksek
9.154
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MOGAN 18,81 1.397.036.379 % 10,00  
ISSEN 11,11 17.043.890 % 10,00  
LIDER 78,65 264.681.997 % 10,00  
NETAS 87,45 25.096.401 % 10,00  
VANGD 23,98 16.090.832 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,3470 32,3804 % 0,19  
Euro 34,9914 35,0324 % -0,09  
Sterlin 41,3921 41,5996 % 1,43  
Frank 36,3295 36,5116 % 1,32  
Riyal 8,7305 8,7742 % 1,23  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,96 25,00 % 0,66  
Platin 905,95 915,06 % 0,66  
Paladyum 1.015,51 1.018,89 % 0,66  
Brent Pet. 86,99 86,99 % 0,66  
Altın Ons 2.233,48 2.234,70 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2024 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru