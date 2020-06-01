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***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

01.06.2020 18:13
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***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
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Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
01/06/2020
Karar Sayısı
2020 / 9
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARİHİ : 01.06.2020 KARAR SAYISI : 2020/ 9 SERMAYE  PİYASASI  KURULU'NUN   II-14.1. SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI a) Şirketimizin 1 Ocak 2020 - 31 Mart 2020  hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğ"i uyarınca, TMS/TFRS hükümlerine göre hazırlanan finansal tabloların, ilgili dipnotların ve yönetim kurulu faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini, 
b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, mali tablolar ile dipnotlarının ve yönetim kurulu faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğini yada açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde,  Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların, şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını, şirketin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz. PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş. Aytaç Asım Ünal                                        Ali İhsan Süter Denetimden Sorumlu Komite Üyesi    Denetimden Sorumlu Komite Başkanı Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi        Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Nurten Eskici Yönetim Kurulu Üyesi  / Genel Müdür  



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848200


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Cumhuriyet 2.464 2.504 30,40  
Tam 2.536 2.577 27,10  
Yarım 1.237 1.262 20,90  
Çeyrek 619 629 7,80  
Gümüş.Ons 18,20 18,25 0,36  
Gümüş Gr. 3,99 4,00 0,08  
B. Petrol 38,20 38,20 0,36  
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