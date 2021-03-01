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***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

01.03.2021 18:11



***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
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Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
01/03/2021
Karar Sayısı
2021 / 3
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARİHİ : 01.03.2021 KARAR SAYISI : 2021/ 3 SERMAYE  PİYASASI  KURULU'NUN   II-14.1. SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI a) Şirketimizin 1 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğ"i uyarınca, TMS/TFRS hükümlerine göre hazırlanan finansal tabloların, ilgili dipnotların, ve yönetim kurulu faaliyet raporu ile Sermaye Piyasası Kurulunun 10.01.2019 Tarih ve 2/49 sayılı Kararı ile II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca hazırlanan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formunun tarafımızca incelendiğini,  b) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, mali tablolar ile dipnotlarının, yönetim kurulu faaliyet raporu ile  Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğini yada açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde,  Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların, şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını, şirketin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz. PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş. Aytaç Asım Ünal                                              Ali İhsan Süter Denetimden Sorumlu Komite Üyesi          Denetimden Sorumlu Komite Başkanı Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi              Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Nurten Eskici Yönetim Kurulu Üyesi  / Genel Müdür  



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913998


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Yarım 1.298 1.332 -44,97  
Çeyrek 651 666 -22,49  
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