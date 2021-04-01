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***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

01.04.2021 18:12



***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Yönetim Kurulu Komiteleri

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Açıklamalar

31.03.2021 tarihinde düzenlenen 2020 Olağan Genel Kurul'da Yönetim Kurulu üyeleri seçimi yapılmış olup, seçilen yönetim kurulumuzun 01.04.2021 tarihindeki toplantısında   
yapılan 
görüşmeler neticesinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği eki Kurumsal Yönetim İlkeleri Madde 4.5'de sayılan ilkeler gözetilerek
1. Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 3 kişiden oluşmasına, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sayın İbrahim Anar'ın Komite Başkanı olarak, Yönetim Kurulu üyesi Sayın Cem Öztüre'nin ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği Madde 11/2 bendine uygun olarak Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Sayın Ali Nihat Özel'in Komite Üyesi olarak atanmasına, 2. Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin 2 kişiden oluşmasına, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sayın İbrahim Anar'ın Komite Başkanı olarak, Yönetim Kurulu üyesi Sayın Rabi Hazan'ın Komite Üyesi olarak atanmasına, 3. Denetim Komitesi'nin 2 kişiden oluşmasına, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sayın İbrahim Anar'ın Komite Başkanı olarak ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ayda Onan Özeren'in Komite Üyesi olarak atanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922677


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