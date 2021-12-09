***PSGYO* *AMK*** ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
09.12.2021 13:21
***PSGYO******AMK*** ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PSGYO Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982363
BIST
14:422.039
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 34,27
|Açılış
|: 2.010
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.049
En Düşük
2.010
14:4213,7927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1054
|Açılış
|: 13,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7200
|
13,8016
En Düşük
13,6067
14:4215,6321
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0823
|Açılış
|: 15,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5100
|
15,6356
En Düşük
15,4514
14:42789,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 4,57
|Açılış
|: 789,39
|
|Önceki Kapanış
|: 784,84
|
791,56
En Düşük
780,18
BIST En Aktif Hisseler14:40
|NIBAS
|11,44
|44.027.542
|% 10,00
|
|POLTK
|495,50
|15.785.958
|% 9,99
|
|RALYH
|15,30
|5.329.633
|% 9,99
|
|ISBIR
|60,55
|4.848.905
|% 9,99
|
|DOBUR
|168,60
|12.729.637
|% 9,98
|
|BASCM
|11,70
|294.156
|% -10,00
|
|UTPYA
|13,77
|4.550.489
|% -10,00
|
|QNBFB
|47,04
|2.738.434
|% -9,97
|
|PCILT
|15,12
|425.746.398
|% -9,95
|
|QNBFL
|85,50
|1.155.276
|% -9,95
|
|SISE
|15,81
|3.276.742.199
|% 6,18
|
|KRDMD
|10,79
|2.467.384.140
|% 9,21
|
|THYAO
|21,12
|2.413.395.661
|% 3,63
|
|GARAN
|12,01
|1.904.716.445
|% 0,25
|
|ASELS
|24,64
|1.501.288.561
|% 3,10
|
|EKGYO
|2,54
|795.472.204
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,66
|1.020.829.695
|% 0,83
|
|KRDMD
|10,79
|2.467.384.140
|% 9,21
|
|SISE
|15,81
|3.276.742.199
|% 6,18
|
|GARAN
|12,01
|1.904.716.445
|% 0,25
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7895
|13,7919
|% 0,76
|
|Euro
|15,6204
|15,6396
|% 0,58
|
|Sterlin
|18,1061
|18,1969
|% 0,47
|
|Frank
|14,8728
|14,9624
|% 0,50
|
|Riyal
|3,6600
|3,6784
|% 0,76
|
|14:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|-4,95
|
|Altın Gr.
|789
|789
|4,53
|
|Cumhuriyet
|5.221
|5.300
|24,00
|
|Tam
|5.199
|5.331
|22,16
|
|Yarım
|2.513
|2.579
|10,71
|
|Çeyrek
|1.260
|1.289
|5,36
|
|Gümüş.Ons
|22,25
|22,29
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|9,87
|9,88
|0,00
|
|B. Petrol
|75,32
|75,32
|-0,50
|
Seans Raporu
14:40
daha fazla
-
14:52TKFEN
Yüzde 5.55 oranında artışla 23.20 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 867, 723 adet işlem
-
14:51XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 44, 19 artarak (% 2.04 ) 2, 216
-
14:51XU100
Endeks 2, 040 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 76 üstünde . İşlem hacmi 29, 264.00 milyon TL de
-
14:51EMKEL
Yüzde 4.81 oranında artışla 3.05 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 299, 867 adet işlem
-
14:50DOAS
Yüzde 7.95 oranında artışla 54.30 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 181, 008 adet işlem