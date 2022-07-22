***PSGYO* *BLCYT* *IZFAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
22.07.2022 09:14
***PSGYO******BLCYT******IZFAS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [BLCYT, IZFAS, PSGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047255
BIST
11:212.538
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 27,10
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.511
|
2.542
En Düşük
2.524
11:2117,7505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0407
|Açılış
|: 17,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9000
|
17,7963
En Düşük
17,6262
11:2118,0587
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0728
|Açılış
|: 18,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,1606
En Düşük
17,9826
11:21980,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,69
|Açılış
|: 980,71
|
|Önceki Kapanış
|: 979,01
|
981,81
En Düşük
971,52
BIST En Aktif Hisseler11:21
|KLRHO
|16,28
|35.103.513
|% 10,00
|
|CANTE
|55,45
|26.930.014
|% 8,30
|
|TLMAN
|31,04
|21.574.997
|% 7,26
|
|PEKGY
|1,43
|36.942.493
|% 6,72
|
|IEYHO
|0,83
|20.150.433
|% 6,41
|
|UFUK
|94,60
|3.315.396
|% -4,35
|
|YONGA
|21,68
|27.512
|% -4,07
|
|ORCAY
|18,06
|63.695.261
|% -3,11
|
|OYAYO
|9,00
|913.916
|% -2,81
|
|TSGYO
|4,97
|11.426.896
|% -2,74
|
|THYAO
|51,75
|955.923.406
|% 0,29
|
|SISE
|21,48
|815.423.137
|% 1,61
|
|EKGYO
|3,07
|280.714.353
|% 1,66
|
|ODAS
|3,69
|271.541.519
|% 0,00
|
|TUPRS
|252,00
|259.192.866
|% 1,16
|
|EKGYO
|3,07
|280.714.353
|% 1,66
|
|ODAS
|3,69
|271.541.519
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,37
|98.720.543
|% 3,79
|
|DOHOL
|3,79
|197.324.951
|% 3,84
|
|AKFGY
|2,39
|94.639.564
|% 5,29
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,7462
|17,7500
|% 0,23
|
|Euro
|18,0320
|18,0471
|% -0,47
|
|Sterlin
|21,1171
|21,2230
|% -0,41
|
|Frank
|18,2516
|18,3615
|% -0,04
|
|Riyal
|4,7094
|4,7331
|% 0,17
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|980
|981
|1,51
|
|Cumhuriyet
|6.599
|6.699
|47,00
|
|Tam
|6.646
|6.719
|-43,00
|
|Yarım
|3.238
|3.288
|-20,00
|
|Çeyrek
|1.624
|1.644
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|18,74
|18,78
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,70
|10,72
|-0,04
|