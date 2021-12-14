***PSGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması









***PSGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [PSGYO]İlgili Fonlar []TürkçePayların İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiBorsa Karar Tarihi14/12/2021Payları İşlem Görecek Şirket'in UnvanıPasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)67.500.000Baz Fiyat (TL)16,38İşlem Göreceği PazarYıldız PazarUygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)3.000.000İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih16/12/2021Halka Arz YöntemiBorsa Dışında (Off the Exchange)Halka Arz Tarihi09-10/12/2021AçıklamalarPasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin (Şirket) 67.500.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup Şirketin sermayesini temsil eden 267.500.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 12. maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 16/12/2021 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 16,38 TL/pay baz fiyat, "PSGYO.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 3.000.000 TL olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983147BIST