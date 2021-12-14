***PSGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması
14.12.2021 18:13
***PSGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [PSGYO]
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Türkçe
Payların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
14/12/2021
Payları İşlem Görecek Şirket'in Unvanı
Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)
67.500.000
Baz Fiyat (TL)
16,38
İşlem Göreceği Pazar
Yıldız Pazar
Uygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)
3.000.000
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
16/12/2021
Halka Arz Yöntemi
Borsa Dışında (Off the Exchange)
Halka Arz Tarihi
09-10/12/2021
Açıklamalar
Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin (Şirket) 67.500.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup Şirketin sermayesini temsil eden 267.500.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 12. maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 16/12/2021 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 16,38 TL/pay baz fiyat, "PSGYO.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 3.000.000 TL olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983147
BIST
18:052.162
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 4,52
|Açılış
|: 2.191
|
|Önceki Kapanış
|: 2.158
|
2.195
En Düşük
2.146
18:0514,8097
En Yüksek
|Değişim
|: 2,87%
|| 0,4134
|Açılış
|: 14,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3800
|
14,8374
En Düşük
14,3636
18:0516,7352
En Yüksek
|Değişim
|: 3,22%
|| 0,5226
|Açılış
|: 16,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2200
|
16,7352
En Düşük
16,1749
18:05841,77
En Yüksek
|Değişim
|: 2,70%
|| 22,15
|Açılış
|: 841,77
|
|Önceki Kapanış
|: 819,62
|
843,96
En Düşük
817,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CEOEM
|14,96
|65.175.521
|% 10,00
|
|DOGUB
|3,85
|3.372.636
|% 10,00
|
|PKENT
|5.512,10
|4.348.843
|% 10,00
|
|TETMT
|275,00
|6.138.052
|% 10,00
|
|ISKUR
|664.400,00
|1.974.800
|% 10,00
|
|OYLUM
|7,57
|20.070.186
|% -9,99
|
|MERIT
|30,90
|103.323.060
|% -9,97
|
|SODSN
|32,68
|1.607.625
|% -9,97
|
|SONME
|37,26
|11.412.458
|% -9,96
|
|RALYH
|13,45
|6.040.813
|% -9,73
|
|THYAO
|23,48
|4.995.695.405
|% 3,99
|
|GARAN
|11,99
|4.241.188.040
|% -1,40
|
|KRDMD
|11,61
|3.470.651.659
|% -0,68
|
|SISE
|16,23
|2.839.610.288
|% -2,17
|
|YKBNK
|3,83
|2.228.068.329
|% -1,79
|
|EKGYO
|2,61
|1.654.710.821
|% -2,97
|
|YKBNK
|3,83
|2.228.068.329
|% -1,79
|
|TSKB
|1,64
|959.615.510
|% -3,53
|
|SKBNK
|1,22
|558.548.492
|% -3,17
|
|GARAN
|11,99
|4.241.188.040
|% -1,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7803
|14,8097
|% 2,87
|
|Euro
|16,6643
|16,7352
|% 3,22
|
|Sterlin
|19,5277
|19,6257
|% 2,90
|
|Frank
|15,9191
|16,0150
|% 2,65
|
|Riyal
|3,9328
|3,9525
|% 2,80
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.775
|3,34
|
|Altın Gr.
|842
|842
|22,48
|
|Cumhuriyet
|5.592
|5.676
|184,00
|
|Tam
|5.562
|5.706
|183,54
|
|Yarım
|2.688
|2.760
|88,79
|
|Çeyrek
|1.348
|1.380
|44,39
|
|Gümüş.Ons
|21,92
|21,95
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,38
|10,39
|0,23
|
|B. Petrol
|73,96
|73,96
|0,26
|