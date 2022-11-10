***PSGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi









***PSGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi )İlgili Şirketler [PSGYO]İlgili Fonlar []TürkçeToptan Alış Satış İşlemiYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiPayları Satışa Konu Şirketin UnvanıPasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.Satılacak Payların GrubuSatılacak Payların Nominal Tutarı (TL)99990000Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)9,99Satıcının UnvanıMehmet Erdoğan / 33.330.000 TL, Fatih Erdoğan / 33.330.000 TL, Abdülkerim Fırat / 33.330.000 TLAlıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal TutarıAzimut Portföy Co. Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) / 99.990.000 TLİşleme Aracılık Edecek KuruluşlarGaranti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. (Satıcı Üye) QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı Üye)İşlem Fiyatı (TL)5,35Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları5,35 - 8,01 TLİşlem Tarihi11/11/2022İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık YapısıKAP'ta Şirketin Genel Bilgiler sayfasında yer almaktadır.AçıklamalarPayları Yıldız Pazar'da işlem gören Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Şirket) ortaklarından Mehmet Erdoğan'ın sahip olduğu 33.330.000 TL, Fatih Erdoğan'ın sahip olduğu 33.330.000 TL ve Abdülkerim Fırat'ın sahip olduğu 33.330.000 TL olmak üzere Şirket sermayesinin %9,999'una tekabül eden toplam 99.990.000 TL nominal değerli payların, 1 TL nominal değerli pay için 5,35 TL fiyatla, Azimut Portföy Co. Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)'a satışı Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. (Satıcı Üye) ve QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı Üye) aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 11/11/2022 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası Pay Piyasası takas süreci içinde yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079268BIST