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***PSGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi

10.11.2022 18:16
***PSGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi


***PSGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi )

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Türkçe
Toptan Alış Satış İşlemi

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği

Payları Satışa Konu Şirketin Unvanı
Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Satılacak Payların Grubu
B
Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL)
99990000
Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)
9,99
Satıcının Unvanı
Mehmet Erdoğan / 33.330.000 TL, Fatih Erdoğan / 33.330.000 TL, Abdülkerim Fırat / 33.330.000 TL
Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı
Azimut Portföy Co. Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) / 99.990.000 TL
İşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. (Satıcı Üye) QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı Üye)
İşlem Fiyatı (TL)
5,35
Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları
5,35 - 8,01 TL
İşlem Tarihi
11/11/2022
İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı
KAP'ta Şirketin Genel Bilgiler sayfasında yer almaktadır.
Açıklamalar

Payları Yıldız Pazar'da işlem gören Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Şirket) ortaklarından Mehmet Erdoğan'ın sahip olduğu 33.330.000 TL, Fatih Erdoğan'ın sahip olduğu 33.330.000 TL ve Abdülkerim Fırat'ın sahip olduğu 33.330.000 TL olmak üzere Şirket sermayesinin %9,999'una tekabül eden toplam 99.990.000 TL nominal değerli payların, 1 TL nominal değerli pay için 5,35 TL fiyatla, Azimut Portföy Co. Hisse Senedi Serbest Özel Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)'a satışı Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. (Satıcı Üye) ve QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı Üye) aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 11/11/2022 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası Pay Piyasası takas süreci içinde yapılacaktır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079268


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BURCE 41,80 35.352.890 % 10,00  
GARFA 22,00 7.719.750 % 10,00  
AYEN 34,54 438.791.273 % 10,00  
ERCB 114,40 78.698.427 % 10,00  
SMRTG 102,30 135.378.603 % 10,00  
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Altın Ons 1.749 1.750 44,94  
Altın Gr. 1.037 1.037 18,75  
Cumhuriyet 6.847 6.951 55,00  
Tam 6.880 6.969 109,00  
Yarım 3.352 3.407 53,00  
Çeyrek 1.681 1.703 27,00  
Gümüş.Ons 21,56 21,60 0,56  
Gümüş Gr. 12,79 12,81 0,25  
B. Petrol 93,53 93,53 0,88  
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