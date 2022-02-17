***PSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.02.2022 11:34
***PSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PSGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002323
BIST
15:282.057
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 15,71
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.041
|
2.059
En Düşük
2.018
15:2813,6311
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0342
|Açılış
|: 13,6220
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6170
|
13,6357
En Düşük
13,5639
15:2815,5316
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0505
|Açılış
|: 15,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4600
|
15,5316
En Düşük
15,4100
15:28826,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 7,97
|Açılış
|: 826,54
|
|Önceki Kapanış
|: 818,49
|
829,02
En Düşük
816,07
BIST En Aktif Hisseler15:28
|ISATR
|414.862,00
|414.862
|% 10,00
|
|UZERB
|55,65
|1.176.719
|% 9,98
|
|DESPC
|10,30
|18.705.688
|% 9,93
|
|ARMDA
|69,75
|10.754.094
|% 9,93
|
|BMSCH
|8,10
|65.350.481
|% 9,91
|
|ERSU
|6,40
|126.247.021
|% -9,99
|
|PKENT
|640,80
|1.441.159
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,86
|3.016.579
|% -9,99
|
|INTEM
|78,95
|23.335.085
|% -9,98
|
|SANEL
|8,15
|4.580.007
|% -9,94
|
|THYAO
|29,76
|4.920.372.943
|% 0,54
|
|KRDMD
|11,91
|1.466.792.945
|% 0,34
|
|EREGL
|28,70
|1.155.634.672
|% 1,85
|
|TUPRS
|197,00
|1.100.136.420
|% 0,72
|
|GARAN
|11,93
|701.756.184
|% 0,76
|
|YKBNK
|4,07
|678.799.723
|% 1,50
|
|THYAO
|29,76
|4.920.372.943
|% 0,54
|
|KRDMD
|11,91
|1.466.792.945
|% 0,34
|
|EKGYO
|2,34
|264.307.296
|% -0,85
|
|BUCIM
|1,84
|128.368.741
|% 7,60
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6266
|13,6311
|% 0,25
|
|Euro
|15,5204
|15,5316
|% 0,33
|
|Sterlin
|18,4989
|18,5916
|% 0,39
|
|Frank
|14,7455
|14,8343
|% 0,34
|
|Riyal
|3,6212
|3,6394
|% 0,25
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.886
|13,28
|
|Altın Gr.
|827
|827
|8,17
|
|Cumhuriyet
|5.484
|5.567
|72,00
|
|Tam
|5.461
|5.598
|74,62
|
|Yarım
|2.640
|2.708
|36,09
|
|Çeyrek
|1.324
|1.354
|18,05
|
|Gümüş.Ons
|23,64
|23,66
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|10,36
|10,37
|0,03
|
|B. Petrol
|93,32
|93,32
|-1,49
|
Seans Raporu
15:28
daha fazla
-
15:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 18 artarak (% 0.71 ) 2, 285
-
15:41
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, THYAO, TRKCM
-
15:41XU100
Endeks 2, 054 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 62 üstünde . İşlem hacmi 21, 379.00 milyon TL de
-
15:40ISGYO
Yüzde 5.95 oranında artışla 5.70 lira fiyatla işlem gören hissede 59, 706, 145 adet işlem
-
15:39MRGYO
Yüzde 5.15 oranında artışla 1.02 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 722, 951 adet işlem