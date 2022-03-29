***PSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.03.2022 11:20
***PSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PSGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013628
BIST
14:322.191
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 18,18
|Açılış
|: 2.182
|
|Önceki Kapanış
|: 2.172
|
2.196
En Düşük
2.182
14:3214,8043
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0111
|Açılış
|: 14,8130
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8200
|
14,8419
En Düşük
14,7891
14:3216,4163
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,1382
|Açılış
|: 16,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,4210
En Düşük
16,2656
14:32912,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -3,65
|Açılış
|: 912,17
|
|Önceki Kapanış
|: 915,81
|
920,04
En Düşük
910,88
BIST En Aktif Hisseler14:32
|KENT
|234,30
|5.611.958
|% 10,00
|
|ULUSE
|93,65
|1.354.741
|% 9,98
|
|AKFGY
|3,20
|104.346.275
|% 9,97
|
|GEREL
|4,59
|17.955.156
|% 9,81
|
|GZNMI
|40,56
|105.842.610
|% 9,50
|
|PSGYO
|15,53
|94.796.431
|% -9,97
|
|CEOEM
|15,93
|56.839.668
|% -9,95
|
|KAPLM
|65,70
|26.762.109
|% -7,46
|
|PKENT
|229,90
|33.927.462
|% -6,73
|
|MIPAZ
|5,70
|9.983.380
|% -5,00
|
|THYAO
|29,34
|1.355.689.760
|% 0,96
|
|KARSN
|5,62
|1.292.919.960
|% 8,91
|
|SISE
|14,73
|1.241.420.309
|% 3,73
|
|KRDMD
|15,25
|870.971.796
|% 0,66
|
|EREGL
|32,72
|781.575.161
|% 0,06
|
|ODAS
|1,90
|609.864.136
|% 5,56
|
|KARSN
|5,62
|1.292.919.960
|% 8,91
|
|EKGYO
|2,40
|392.135.608
|% 2,56
|
|ZOREN
|1,88
|276.057.896
|% 8,67
|
|DOHOL
|3,33
|329.590.379
|% 2,78
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7958
|14,8043
|% -0,07
|
|Euro
|16,3991
|16,4163
|% 0,85
|
|Sterlin
|19,3410
|19,4380
|% 0,02
|
|Frank
|15,7814
|15,8765
|% -0,02
|
|Riyal
|3,9406
|3,9604
|% 0,12
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.915
|-8,21
|
|Altın Gr.
|912
|912
|-4,10
|
|Cumhuriyet
|6.042
|6.133
|-73,00
|
|Tam
|6.013
|6.163
|-74,64
|
|Yarım
|2.906
|2.981
|-36,11
|
|Çeyrek
|1.458
|1.491
|-18,06
|
|Gümüş.Ons
|24,64
|24,68
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,73
|11,75
|-0,10
|
|B. Petrol
|111
|111
|1,69
|
Seans Raporu
14:32
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Yüzde 6.22 oranında artışla 2.05 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 370, 319 adet işlem
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Yüzde 5.95 oranında artışla 10.15 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 467, 071 adet işlem