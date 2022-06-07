***PSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.06.2022 11:36
***PSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PSGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035167
BIST
14:222.641
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -7,53
|Açılış
|: 2.651
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.656
En Düşük
2.633
14:2216,7607
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,1873
|Açılış
|: 16,7950
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5950
|
16,7659
En Düşük
16,5644
14:2217,9581
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,2166
|Açılış
|: 17,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
17,9870
En Düşük
17,7366
14:22996,61
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 15,85
|Açılış
|: 996,61
|
|Önceki Kapanış
|: 980,76
|
997,28
En Düşük
980,78
BIST En Aktif Hisseler14:22
|MARTI
|1,41
|55.920.665
|% 41,00
|
|INTEM
|62,70
|22.971.395
|% 10,00
|
|RYSAS
|9,07
|38.519.766
|% 9,94
|
|QUAGR
|29,40
|80.437.231
|% 8,89
|
|ATSYH
|32,00
|290.442
|% 8,70
|
|TOASO
|73,95
|1.211.559.133
|% -6,10
|
|KAPLM
|59,40
|2.419.675
|% -5,26
|
|KUYAS
|6,92
|39.702.022
|% -4,42
|
|DOKTA
|25,30
|1.669.883
|% -3,66
|
|TEKTU
|1,69
|26.979.877
|% -3,43
|
|THYAO
|47,96
|2.453.629.976
|% 0,21
|
|SASA
|44,52
|1.837.914.156
|% 0,54
|
|SAHOL
|21,20
|1.271.943.406
|% 1,24
|
|TOASO
|73,95
|1.211.559.133
|% -6,10
|
|KARSN
|7,33
|1.183.436.462
|% 1,10
|
|ODAS
|3,07
|706.675.512
|% 2,33
|
|KARSN
|7,33
|1.183.436.462
|% 1,10
|
|EKGYO
|2,87
|414.337.165
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,92
|654.505.994
|% -1,20
|
|TSKB
|2,41
|308.655.974
|% 3,43
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7560
|16,7607
|% 1,13
|
|Euro
|17,9233
|17,9581
|% 1,22
|
|Sterlin
|20,8622
|20,9669
|% 0,84
|
|Frank
|17,0885
|17,1915
|% 0,58
|
|Riyal
|4,4524
|4,4747
|% 1,14
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.851
|9,19
|
|Altın Gr.
|996
|996
|15,47
|
|Cumhuriyet
|6.638
|6.739
|78,00
|
|Tam
|6.608
|6.773
|81,51
|
|Yarım
|3.194
|3.276
|39,43
|
|Çeyrek
|1.602
|1.638
|19,71
|
|Gümüş.Ons
|22,05
|22,09
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,86
|11,87
|0,11
|
|B. Petrol
|119
|119
|-0,45
|
Seans Raporu
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