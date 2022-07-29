***PSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.07.2022 10:24
***PSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PSGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049112
BIST
10:342.556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 12,66
|Açılış
|: 2.548
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.558
En Düşük
2.548
10:3417,9482
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0259
|Açılış
|: 17,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0450
|
18,0233
En Düşük
17,8891
10:3418,3747
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0983
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4112
En Düşük
18,2596
10:341.019,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 6,73
|Açılış
|: 1.019,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.012,59
|
1.019,68
En Düşük
1.010,45
BIST En Aktif Hisseler10:32
|BEYAZ
|11,20
|17.316.775
|% 9,91
|
|KRPLS
|5,60
|283.478.447
|% 8,95
|
|IHGZT
|0,77
|14.481.437
|% 8,45
|
|CMENT
|40,30
|691.185
|% 7,47
|
|BIZIM
|23,96
|60.831.257
|% 6,21
|
|SANEL
|8,03
|670.120
|% -9,98
|
|KZBGY
|70,85
|9.422.781
|% -9,97
|
|LIDFA
|9,10
|15.908.063
|% -7,43
|
|SNGYO
|6,26
|17.330.615
|% -4,72
|
|MTRKS
|53,35
|9.028.402
|% -4,65
|
|THYAO
|49,88
|550.167.464
|% 0,36
|
|FROTO
|297,50
|465.931.744
|% 4,39
|
|KRPLS
|5,60
|283.478.447
|% 8,95
|
|SISE
|21,36
|199.747.798
|% 0,56
|
|AKBNK
|8,55
|146.392.289
|% 0,47
|
|SKBNK
|1,67
|101.468.904
|% 3,73
|
|KRPLS
|5,60
|283.478.447
|% 8,95
|
|TSKB
|2,67
|102.348.219
|% 2,30
|
|EKGYO
|3,14
|95.769.873
|% -0,32
|
|YKBNK
|4,70
|140.390.160
|% 1,29
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9405
|17,9522
|% 0,17
|
|Euro
|18,3596
|18,3836
|% 0,59
|
|Sterlin
|21,8714
|21,9811
|% 0,45
|
|Frank
|18,7850
|18,8982
|% 0,41
|
|Riyal
|4,7630
|4,7869
|% 0,06
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.765
|9,50
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|6,73
|
|Cumhuriyet
|6.708
|6.810
|77,00
|
|Tam
|6.780
|6.846
|12,00
|
|Yarım
|3.304
|3.347
|6,00
|
|Çeyrek
|1.657
|1.673
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,09
|20,13
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,60
|0,05
|
|B. Petrol
|103
|103
|1,31
|