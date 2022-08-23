***PSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.08.2022 11:05
***PSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PSGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057713
BIST
11:003.103
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 40,58
|Açılış
|: 3.070
|
|Önceki Kapanış
|: 3.062
|
3.108
En Düşük
3.070
11:0018,1304
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0652
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,1304
En Düşük
18,0210
11:0018,0106
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0319
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,0407
En Düşük
17,9383
11:001.013,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 5,58
|Açılış
|: 1.013,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,64
|
1.013,42
En Düşük
1.005,49
BIST En Aktif Hisseler10:56
|BFREN
|1.306,80
|11.999.887
|% 10,00
|
|SNPAM
|12,10
|565.881
|% 10,00
|
|HKTM
|16,10
|2.108.681
|% 9,97
|
|YYAPI
|1,44
|46.100.168
|% 9,09
|
|FLAP
|6,67
|37.873.011
|% 7,58
|
|KGYO
|17,70
|10.568.475
|% -5,85
|
|OYLUM
|3,62
|18.879.158
|% -5,48
|
|DIRIT
|4,15
|40.247
|% -3,49
|
|EKIZ
|10,55
|203.953
|% -3,21
|
|BALAT
|11,50
|25.300
|% -3,12
|
|THYAO
|68,75
|1.268.883.625
|% 1,48
|
|YKBNK
|6,01
|927.947.581
|% 3,80
|
|AKBNK
|11,17
|926.797.555
|% 3,81
|
|GARAN
|22,04
|707.346.150
|% 4,95
|
|EKGYO
|3,91
|694.868.339
|% 0,77
|
|EKGYO
|3,91
|694.868.339
|% 0,77
|
|YKBNK
|6,01
|927.947.581
|% 3,80
|
|ALBRK
|2,23
|244.506.015
|% 6,70
|
|AKBNK
|11,17
|926.797.555
|% 3,81
|
|ISCTR
|7,92
|636.010.673
|% 6,17
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1246
|18,1273
|% 0,34
|
|Euro
|18,0194
|18,0245
|% 0,25
|
|Sterlin
|21,2676
|21,3742
|% 0,45
|
|Frank
|18,7212
|18,8340
|% 0,42
|
|Riyal
|4,8123
|4,8364
|% 0,44
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.738
|1,76
|
|Altın Gr.
|1.011
|1.011
|3,80
|
|Cumhuriyet
|6.771
|6.873
|-56,00
|
|Tam
|6.815
|6.874
|-8,00
|
|Yarım
|3.321
|3.361
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.680
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,01
|19,03
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,03
|11,05
|0,02
|
|B. Petrol
|97,48
|97,48
|1,00
|
Seans Raporu
10:56
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