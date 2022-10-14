***PSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.10.2022 10:26
***PSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PSGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072020
BIST
11:533.616
En Yüksek
|Değişim
|: 1,76%
|| 62,61
|Açılış
|: 3.585
|
|Önceki Kapanış
|: 3.553
|
3.634
En Düşük
3.585
11:5318,5881
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0478
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6750
|
18,5897
En Düşük
18,5217
11:5318,1352
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0105
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,2298
En Düşük
18,0494
11:53992,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,54
|Açılış
|: 992,87
|
|Önceki Kapanış
|: 994,40
|
998,45
En Düşük
989,41
BIST En Aktif Hisseler11:51
|PENTA
|440,00
|13.493.040
|% 10,00
|
|MZHLD
|84,05
|53.589.553
|% 9,94
|
|GESAN
|118,80
|369.728.810
|% 9,19
|
|SMRTG
|93,30
|124.588.399
|% 8,68
|
|KIMMR
|8,50
|2.562.630
|% 8,56
|
|ROYAL
|5,13
|25.306
|% -5,70
|
|TKFEN
|31,60
|457.499.779
|% -4,76
|
|DNISI
|7,58
|23.780.776
|% -4,17
|
|DURDO
|32,44
|6.371.231
|% -3,97
|
|BARMA
|61,80
|70.952.686
|% -3,13
|
|THYAO
|89,95
|2.071.201.249
|% 2,22
|
|AKBNK
|13,53
|1.231.228.879
|% 4,00
|
|ISCTR
|8,47
|1.124.894.820
|% 3,04
|
|YKBNK
|8,69
|1.030.601.089
|% 3,82
|
|SASA
|86,75
|998.568.747
|% -0,74
|
|ISCTR
|8,47
|1.124.894.820
|% 3,04
|
|EKGYO
|4,22
|521.710.186
|% 1,20
|
|YKBNK
|8,69
|1.030.601.089
|% 3,82
|
|AKBNK
|13,53
|1.231.228.879
|% 4,00
|
|ODAS
|8,57
|561.412.698
|% 5,28
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5836
|18,5886
|% 0,26
|
|Euro
|18,1278
|18,1376
|% -0,04
|
|Sterlin
|20,9093
|21,0142
|% -0,29
|
|Frank
|18,5114
|18,6229
|% 0,27
|
|Riyal
|4,9317
|4,9564
|% 0,13
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.661
|1.661
|-5,17
|
|Altın Gr.
|994
|994
|-0,48
|
|Cumhuriyet
|6.637
|6.737
|-68,00
|
|Tam
|6.708
|6.773
|-17,00
|
|Yarım
|3.269
|3.308
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.637
|1.653
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,83
|18,86
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,27
|11,29
|0,01
|
|B. Petrol
|93,93
|93,93
|-0,64
|
Seans Raporu
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