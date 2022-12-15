***PSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.12.2022 15:44
***PSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PSGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087528
BIST
15:385.133
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 66,20
|Açılış
|: 5.174
|
|Önceki Kapanış
|: 5.067
|
5.248
En Düşük
5.130
15:3818,6445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0224
|Açılış
|: 18,7330
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6619
En Düşük
18,6022
15:3819,8206
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0788
|Açılış
|: 19,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8800
|
19,9336
En Düşük
19,7813
15:381.066,83
En Yüksek
|Değişim
|: -1,39%
|| -15,01
|Açılış
|: 1.066,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.081,85
|
1.084,11
En Düşük
1.063,68
BIST En Aktif Hisseler15:36
|EPLAS
|28,82
|35.542.666
|% 10,00
|
|ULAS
|11,22
|4.943.832
|% 10,00
|
|UZERB
|196,90
|1.314.111
|% 10,00
|
|ISATR
|358.380,00
|358.380
|% 10,00
|
|OZSUB
|26,42
|147.488.129
|% 9,99
|
|RALYH
|43,70
|476.866.321
|% -9,97
|
|KUYAS
|25,20
|264.281.057
|% -9,94
|
|MZHLD
|12,27
|382.342.292
|% -9,11
|
|ZEDUR
|43,90
|1.062.779
|% -8,16
|
|SILVR
|19,28
|202.408.540
|% -7,75
|
|THYAO
|139,40
|5.373.938.515
|% 1,75
|
|ASELS
|57,30
|5.184.810.406
|% 1,60
|
|ENKAI
|25,54
|4.082.076.761
|% 9,61
|
|ISCTR
|12,01
|3.971.016.280
|% 7,52
|
|EKGYO
|7,82
|3.869.686.654
|% -1,64
|
|EKGYO
|7,82
|3.869.686.654
|% -1,64
|
|SKBNK
|2,85
|1.365.114.917
|% 4,78
|
|ISCTR
|12,01
|3.971.016.280
|% 7,52
|
|VAKBN
|11,09
|2.610.294.749
|% 4,52
|
|YKBNK
|11,75
|2.659.376.191
|% 5,67
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6393
|18,6445
|% 0,12
|
|Euro
|19,8073
|19,8197
|% -0,40
|
|Sterlin
|22,9012
|23,0160
|% -0,76
|
|Frank
|20,0113
|20,1318
|% -0,38
|
|Riyal
|4,9434
|4,9682
|% 0,09
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|-27,09
|
|Altın Gr.
|1.066
|1.066
|-15,65
|
|Cumhuriyet
|7.160
|7.268
|-89,00
|
|Tam
|7.200
|7.248
|-80,00
|
|Yarım
|3.487
|3.544
|-39,00
|
|Çeyrek
|1.749
|1.771
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|23,22
|23,25
|-0,66
|
|Gümüş Gr.
|13,90
|13,92
|-0,40
|
|B. Petrol
|82,68
|82,68
|-0,02
|
Seans Raporu
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