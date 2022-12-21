***PSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.12.2022 16:53
***PSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PSGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088992
BIST
17:065.455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 35,86
|Açılış
|: 5.449
|
|Önceki Kapanış
|: 5.419
|
5.491
En Düşük
5.413
17:0618,6666
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0146
|Açılış
|: 18,8330
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7850
|
18,6938
En Düşük
18,6203
17:0619,8235
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0142
|Açılış
|: 19,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9250
|
19,8801
En Düşük
19,7871
17:061.090,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,05
|Açılış
|: 1.090,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090,29
|
1.092,61
En Düşük
1.086,99
BIST En Aktif Hisseler17:04
|BFREN
|4.062,00
|115.979.577
|% 10,00
|
|AYCES
|107,80
|15.508.953
|% 10,00
|
|KONYA
|3.356,10
|343.279.630
|% 10,00
|
|EGEEN
|5.342,20
|643.404.720
|% 10,00
|
|ETILR
|14,08
|53.541.751
|% 10,00
|
|ARASE
|203,40
|218.472.533
|% -10,00
|
|RHEAG
|4,08
|12.199.823
|% -9,33
|
|ITTFH
|3,79
|191.950.974
|% -7,56
|
|MAKTK
|6,44
|129.488.350
|% -6,80
|
|RYSAS
|23,32
|69.625.599
|% -6,72
|
|KRDMD
|18,95
|7.030.691.179
|% 4,06
|
|THYAO
|144,30
|5.929.685.655
|% -1,10
|
|AKBNK
|19,99
|5.143.934.744
|% -0,05
|
|EREGL
|42,28
|4.932.410.250
|% 0,81
|
|ASELS
|59,65
|4.883.498.383
|% -2,21
|
|EKGYO
|7,97
|3.493.641.004
|% -2,69
|
|KRDMD
|18,95
|7.030.691.179
|% 4,06
|
|VAKBN
|12,35
|4.552.646.302
|% -2,68
|
|ISCTR
|12,94
|4.625.896.032
|% -0,15
|
|YKBNK
|12,18
|3.987.621.027
|% -0,57
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6626
|18,6666
|% 0,08
|
|Euro
|19,8141
|19,8235
|% 0,07
|
|Sterlin
|22,5949
|22,7082
|% -0,20
|
|Frank
|20,0903
|20,2113
|% 0,26
|
|Riyal
|4,9484
|4,9732
|% 0,08
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|-0,60
|
|Altın Gr.
|1.091
|1.091
|0,93
|
|Cumhuriyet
|7.321
|7.432
|60,00
|
|Tam
|7.354
|7.403
|6,00
|
|Yarım
|3.561
|3.619
|3,00
|
|Çeyrek
|1.786
|1.809
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|24,01
|24,04
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|14,40
|14,42
|-0,08
|
|B. Petrol
|81,63
|81,63
|1,64
|
Seans Raporu
17:04
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