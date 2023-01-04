***PSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.01.2023 15:01
***PSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PSGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PSGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093112
BIST
16:295.527
En Yüksek
|Değişim
|: -1,77%
|| -99,49
|Açılış
|: 5.647
|
|Önceki Kapanış
|: 5.627
|
5.652
En Düşük
5.519
16:2918,7455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0238
|Açılış
|: 18,8430
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,8040
En Düşük
18,6882
16:2919,9222
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,1561
|Açılış
|: 19,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9545
En Düşük
19,7379
16:291.120,39
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 14,57
|Açılış
|: 1.120,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.105,82
|
1.124,07
En Düşük
1.105,36
BIST En Aktif Hisseler16:27
|EYGYO
|22,90
|15.401.807
|% 9,99
|
|VERUS
|118,30
|32.439.403
|% 9,94
|
|TERA
|25,90
|324.028.640
|% 9,93
|
|SAMAT
|21,00
|44.873.662
|% 9,83
|
|KONYA
|4.105,40
|434.616.141
|% 8,11
|
|ULUSE
|225,00
|55.279.074
|% -10,00
|
|MRGYO
|6,05
|9.437.653
|% -9,97
|
|MARTI
|6,08
|5.077.402
|% -9,93
|
|LIDER
|88,35
|23.841.989
|% -9,29
|
|TUREX
|27,90
|44.178.778
|% -8,94
|
|EKGYO
|9,28
|6.270.108.342
|% -1,49
|
|THYAO
|144,80
|5.577.212.733
|% -1,76
|
|PETKM
|19,98
|3.484.289.318
|% -2,44
|
|YKBNK
|11,67
|2.709.865.155
|% -0,51
|
|TUPRS
|512,90
|2.635.986.837
|% -2,21
|
|EKGYO
|9,28
|6.270.108.342
|% -1,49
|
|YKBNK
|11,67
|2.709.865.155
|% -0,51
|
|PETKM
|19,98
|3.484.289.318
|% -2,44
|
|SKBNK
|3,03
|382.810.616
|% -1,94
|
|VAKBN
|11,94
|1.375.183.279
|% -0,42
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7417
|18,7460
|% 0,13
|
|Euro
|19,9147
|19,9238
|% 0,80
|
|Sterlin
|22,5286
|22,6416
|% 0,84
|
|Frank
|20,1290
|20,2503
|% 1,07
|
|Riyal
|4,9707
|4,9956
|% 0,17
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.860
|21,27
|
|Altın Gr.
|1.117
|1.117
|11,55
|
|Cumhuriyet
|7.514
|7.628
|44,00
|
|Tam
|7.553
|7.610
|35,00
|
|Yarım
|3.658
|3.720
|17,00
|
|Çeyrek
|1.835
|1.860
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,24
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|14,55
|14,56
|0,14
|
|B. Petrol
|79,31
|79,31
|-2,79
|
Seans Raporu
16:27
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16:42ULUFA
Yüzde -7.78 oranında düşüşle 8.30 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 279, 560 adet işlem
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16:40OZGYO
Yüzde -6.73 oranında düşüşle 5.82 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 436, 373 adet işlem
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16:39DGNMO
Yüzde -5.98 oranında düşüşle 7.70 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 102, 268 adet işlem
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16:38XU100
Endeks 5, 531 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 7 altında . İşlem hacmi 94, 504.00 milyon TL de
-
16:38AKCNS
Yüzde -5.64 oranında düşüşle 60.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 443, 201 adet işlem