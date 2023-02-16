***PSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.02.2023 17:35
***PSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PSGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114400
BIST
17:215.072
En Yüksek
|Değişim
|: 2,46%
|| 121,79
|Açılış
|: 5.311
|
|Önceki Kapanış
|: 4.950
|
5.320
En Düşük
4.943
17:2118,8530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0045
|Açılış
|: 19,1170
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,9250
En Düşük
18,8253
17:2120,1447
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0135
|Açılış
|: 20,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3600
|
20,2803
En Düşük
20,1185
17:211.111,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -2,83
|Açılış
|: 1.111,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,87
|
1.118,36
En Düşük
1.107,78
BIST En Aktif Hisseler17:19
|OYAKC
|30,14
|215.631.015
|% 10,00
|
|KONYA
|3.586,90
|18.985.462
|% 10,00
|
|NIBAS
|19,04
|10.502.007
|% 9,99
|
|AKCNS
|74,85
|315.290.030
|% 9,99
|
|SAMAT
|20,58
|36.805.782
|% 9,99
|
|RODRG
|70,20
|53.796.171
|% -10,00
|
|EPLAS
|37,26
|32.935.459
|% -10,00
|
|LIDER
|108,00
|49.880.129
|% -10,00
|
|EMNIS
|40,06
|321.488
|% -9,98
|
|FLAP
|9,85
|189.148.480
|% -9,96
|
|THYAO
|143,50
|8.192.080.726
|% 2,57
|
|EREGL
|44,30
|7.272.775.311
|% 7,21
|
|TUPRS
|632,30
|5.896.223.421
|% 9,98
|
|SISE
|45,68
|3.756.560.704
|% 6,98
|
|AKBNK
|16,43
|3.740.894.633
|% 1,61
|
|AKBNK
|16,43
|3.740.894.633
|% 1,61
|
|YKBNK
|9,27
|1.822.904.918
|% 3,69
|
|EKGYO
|7,50
|1.312.019.357
|% 4,17
|
|EREGL
|44,30
|7.272.775.311
|% 7,21
|
|KRDMD
|19,23
|3.011.740.846
|% 9,95
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8485
|18,8526
|% 0,02
|
|Euro
|20,1439
|20,1556
|% -0,01
|
|Sterlin
|22,5363
|22,6493
|% -0,31
|
|Frank
|20,3085
|20,4308
|% -0,04
|
|Riyal
|5,0101
|5,0353
|% 0,02
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.831
|-6,46
|
|Altın Gr.
|1.111
|1.111
|-2,72
|
|Cumhuriyet
|7.521
|7.635
|4,00
|
|Tam
|7.563
|7.622
|-13,00
|
|Yarım
|3.695
|3.730
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.847
|1.865
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,45
|21,47
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|13,02
|13,04
|-0,09
|
|B. Petrol
|85,33
|85,33
|-0,05
|
Seans Raporu
17:19
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-
17:34XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 140, 18 artarak (% 3.16 ) 4, 570
-
17:34
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CMBTN, CMENT, AFYON, KONYA, KLKIM, PNLSN, KRDMD, MERIT, IZMDC, AKCNS
-
17:34
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EMNIS, RODRG, EPLAS, LIDER, SKTAS, FLAP, MACKO, MRGYO, HATEK
-
17:34
MERIT, IHAAS, EGPRO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:34
MIATK, LUKSK, ULAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında