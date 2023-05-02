***PSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.05.2023 10:42
***PSGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PSGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PSGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1144126
BIST
13:304.565
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -53,19
|Açılış
|: 4.628
|
|Önceki Kapanış
|: 4.618
|
4.660
En Düşük
4.517
13:3019,4698
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0304
|Açılış
|: 20,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
19,4815
En Düşük
19,4161
13:3021,3479
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0201
|Açılış
|: 21,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3400
|
21,6165
En Düşük
21,2847
13:301.243,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,52
|Açılış
|: 1.243,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.240,09
|
1.243,71
En Düşük
1.237,72
BIST En Aktif Hisseler13:28
|GRTRK
|25,74
|6.292.503
|% 10,00
|
|ORCAY
|7,60
|67.851.722
|% 9,99
|
|AVHOL
|17,83
|6.136.819
|% 9,99
|
|ULAS
|15,86
|11.647.042
|% 9,99
|
|FENER
|56,75
|29.384.129
|% 9,98
|
|EGSER
|25,28
|85.778.360
|% -9,97
|
|IHAAS
|154,50
|1.348.322
|% -9,97
|
|KRTEK
|16,71
|14.540.852
|% -9,97
|
|KAREL
|14,46
|53.705.566
|% -9,96
|
|OSMEN
|66,35
|11.130.321
|% -9,85
|
|THYAO
|127,60
|1.604.450.166
|% -0,16
|
|EREGL
|33,04
|1.233.366.733
|% -0,30
|
|KOPOL
|48,58
|1.231.585.163
|% -2,84
|
|EUPWR
|78,95
|1.219.334.512
|% 9,96
|
|SISE
|37,22
|970.899.521
|% 0,98
|
|EKGYO
|5,94
|522.871.009
|% -1,16
|
|YKBNK
|9,45
|589.023.162
|% -0,21
|
|AKBNK
|16,07
|652.423.047
|% 0,12
|
|ISCTR
|10,84
|437.478.635
|% 0,09
|
|KOZAL
|18,28
|731.976.160
|% -3,18
|
|13:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4664
|19,4708
|% 0,16
|
|Euro
|21,3362
|21,3553
|% -0,06
|
|Sterlin
|24,1890
|24,3103
|% -0,18
|
|Frank
|21,5687
|21,6986
|% -0,32
|
|Riyal
|5,1754
|5,2014
|% 0,08
|
|13:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.987
|1.987
|4,28
|
|Altın Gr.
|1.243
|1.243
|3,16
|
|Cumhuriyet
|8.971
|9.127
|-111,00
|
|Tam
|9.120
|9.271
|-82,00
|
|Yarım
|4.425
|4.527
|-33,00
|
|Çeyrek
|2.216
|2.263
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|24,72
|24,75
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|15,46
|15,48
|-0,16
|
|B. Petrol
|78,91
|78,91
|-0,40
|