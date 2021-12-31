***PSGYO* *DAGI* *VAKFN* *METRO* *PAPIL* *IIP* *AEH* *OZBAL* *AKGRT* *TURSG* *COSMO* *VANGD* *NTHOL* *DAGHL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma









***PSGYO******DAGI******VAKFN******METRO******PAPIL******IIP******AEH******OZBAL******AKGRT******TURSG******COSMO******VANGD******NTHOL******DAGHL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )İlgili Şirketler [AKGRT, COSMO, DAGHL, DAGI, NTHOL, OZBAL, PAPIL, PSGYO, TURSG, VAKFN, METRO, VANGD]İlgili Fonlar [AEH, IIP]TürkçeKamuyu Aydınlatma Platformu DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987322BIST