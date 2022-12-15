***PSGYO* *EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.12.2022 18:22
***PSGYO******EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [PSGYO]
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.12.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden Muğla Bodrum Türkbükü Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 2.oturumu 15.12.2022 tarihinde saat 14:30'da yapılmıştır.
İhalenin 2. oturumuna katılan istekliler ve yazılı nihai teklifleri
Gelen en yüksek teklif
Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri (ASKSTG): 7.770.000.000 TL
Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Toplam Geliri (ASKŞPTG): 3.496.500.000 TL
Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Gelir Oranı: %45
PASİFİK GYO A.Ş. & PASİFİK GAYR. YAT. İNŞ. A.Ş. İŞ ORTAKLIĞI tarafından verilmiştir.
Teklifler değerlendirme aşamasındadır.
İstekliler ve teklifleri ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087623
BIST
18:055.189
En Yüksek
|Değişim
|: 2,41%
|| 122,32
|Açılış
|: 5.174
|
|Önceki Kapanış
|: 5.067
|
5.248
En Düşük
5.050
18:0518,6466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0245
|Açılış
|: 18,7430
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6950
|
18,6619
En Düşük
18,6022
18:0519,8547
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0447
|Açılış
|: 20,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,8800
|
20,0335
En Düşük
19,7813
18:051.066,11
En Yüksek
|Değişim
|: -1,45%
|| -15,74
|Açılış
|: 1.066,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.081,85
|
1.084,11
En Düşük
1.063,68
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UZERB
|196,90
|1.908.946
|% 10,00
|
|ULAS
|11,22
|5.683.364
|% 10,00
|
|EPLAS
|28,82
|39.050.607
|% 10,00
|
|ISATR
|358.380,00
|358.380
|% 10,00
|
|OZSUB
|26,42
|150.447.565
|% 9,99
|
|MZHLD
|12,15
|449.975.834
|% -10,00
|
|RALYH
|43,70
|483.800.768
|% -9,97
|
|KUYAS
|25,20
|273.929.280
|% -9,94
|
|SILVR
|19,40
|246.145.603
|% -7,18
|
|KENT
|239,90
|2.101.898
|% -5,85
|
|THYAO
|140,10
|8.208.647.484
|% 2,26
|
|ASELS
|58,30
|7.907.754.088
|% 3,37
|
|AKBNK
|18,50
|5.866.438.664
|% 7,00
|
|ISCTR
|12,15
|5.713.319.338
|% 8,77
|
|EKGYO
|7,88
|5.594.616.041
|% -0,88
|
|SKBNK
|2,91
|2.107.218.160
|% 6,99
|
|EKGYO
|7,88
|5.594.616.041
|% -0,88
|
|ISCTR
|12,15
|5.713.319.338
|% 8,77
|
|VAKBN
|11,47
|4.278.513.245
|% 8,11
|
|YKBNK
|11,84
|4.091.841.277
|% 6,47
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6291
|18,6466
|% 0,13
|
|Euro
|19,8352
|19,8547
|% -0,22
|
|Sterlin
|22,7033
|22,8171
|% -1,61
|
|Frank
|19,9942
|20,1147
|% -0,46
|
|Riyal
|4,9414
|4,9662
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|-29,05
|
|Altın Gr.
|1.066
|1.066
|-15,44
|
|Cumhuriyet
|7.170
|7.278
|-79,00
|
|Tam
|7.205
|7.264
|-64,00
|
|Yarım
|3.489
|3.551
|-32,00
|
|Çeyrek
|1.750
|1.775
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|23,14
|23,17
|-0,74
|
|Gümüş Gr.
|13,89
|13,91
|-0,41
|
|B. Petrol
|81,95
|81,95
|-0,75
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 86, 94 artarak (% 1.60 ) 5, 522
-
17:59
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, ASELS, AKBNK
-
17:59XU100
Endeks 5, 148 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 61 üstünde . İşlem hacmi 115, 530.00 milyon TL de
-
17:59RHEAG
Yüzde 9.98 oranında artışla 5.07 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 918, 834 adet işlem
-
17:57MERCN
Yüzde 7.70 oranında artışla 43.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 365, 921 adet işlem