***PSGYO* *EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***PSGYO******EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [PSGYO]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.04.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz projelerinden İstanbul Beşiktaş Ortaköy Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı (Next Level İstanbul) 'nın yüklenicisi ile yapılan sözleşmeye ek protokol ile 2.964.984.903,00 TL olan Asgari Şirket Payı Toplam Geliri, 4.052.829.776,85 TL'ye yükselmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221230BIST